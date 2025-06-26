THY ve airBaltic'ten Yeni Destinasyon Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

THY ve airBaltic'ten Yeni Destinasyon Anlaşması

THY ve airBaltic\'ten Yeni Destinasyon Anlaşması
26.06.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY ile airBaltic, kod paylaşımını genişleterek yolculara yeni uçuş seçenekleri sunacak.

Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya merkezli hava yolu şirketi airBaltic, mevcut kod paylaşımı anlaşmalarına yeni destinasyonlar ekleme kararı aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılından bu yana İstanbul ile Riga arasındaki uçuşlarda kod paylaşımı olan iki şirket, son genişletilmiş anlaşma sayesinde yolcularına daha geniş uçuş ağı sunmayı hedefliyor.

Genişletilen anlaşma kapsamında THY, airBaltic tarafından Finlandiya'nın Turku (TKU) ile Tampere (TMP) şehirlerine ve Litvanya'nın Palanga (PLQ) şehrine icra edilen Riga çıkışlı uçuşlara kendi uçuş kodunu ekleyecek.

Buna karşılık airBaltic ise Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı Tiflis (TBS), Batum (BUS), Aşkabat (ASB), Bakü (GYD), Duşanbe (DYU) ve Bişkek (FRU) uçuşlarında kendi uçuş kodunu kullanabilecek.

Bu yeni hatlardaki uçuşlar, gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından faaliyete geçecek.

Genişletilen ortaklık kapsamında, her iki hava yolu da mevcut İstanbul-Riga-İstanbul seferine ek olarak yeni belirlenen hatlarda da pazarlama uçuş kodlarını kullanabilecek.

Anlaşma, artan yolcu talebine hitap ederek, taşıyıcıların merkezleri üzerinden kesintisiz seyahat deneyimi ve daha güçlü bağlantı olanakları sunacak.

Açıklamada yeni işbirliğiyle ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "airBaltic ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği ve gelişmiş bağlantı imkanı sunma taahhüdümüzün bir göstergesidir. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, stratejik işbirliklerimiz ve büyüyen ağımızla kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

airBaltic Genel Müdür Vekili ve CEO'su Pauls Calitis ise "THY ile olan ortaklığımızda bir sonraki adıma geçmekten mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, Baltık bölgesi yolcularına THY'nin küresel ağı üzerinden daha fazla seyahat olanağı sağlıyor. Aynı zamanda, Türkiye'den seyahat eden yolcular da airBaltic'in Kuzey Avrupa'daki destinasyonlarına daha kolay erişim sağlayabilecekler. Başarılı iş birliğimizi geliştirerek sürdürüyor olmaktan son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY ve airBaltic'ten Yeni Destinasyon Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:25:45. #7.12#
SON DAKİKA: THY ve airBaltic'ten Yeni Destinasyon Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.