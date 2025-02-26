Tianjin\'de İlk Kruvaziyer Gemisi

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TİANJİN, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, salı günü turistlerle dolu yılın ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. "Europa 2" adlı kruvaziyer gemisi, Almanya, Avustralya, Avusturya ve diğer ülke ve bölgelerden 460'tan fazla yolcu taşıyor.