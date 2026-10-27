Tianjin\'de tarım makineleri fuarı 3.000\'den fazla işletmeyle kapılarını açtı

Tianjin'de tarım makineleri fuarı 3.000'den fazla işletmeyle kapılarını açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Çin Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı, pazartesi günü Tianjin'deki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Üç gün sürecek fuar, yaklaşık 300.000 metrekarelik alanda 3.000'den fazla yerli ve yabancı işletmeyi bir araya getiriyor.
TİANJİN, 27 Ekim (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı pazartesi günü Çin'in Tianjin kentindeki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.
Üç gün sürecek fuar, yaklaşık 300.000 metrekarelik bir alanda yerli ve yabancı 3.000'den fazla işletmeyi bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua
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