Tianjin\'de tarım makineleri fuarı 3.000\'den fazla işletmeyle kapılarını açtı

TİANJİN, 27 Ekim (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı pazartesi günü Çin'in Tianjin kentindeki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Üç gün sürecek fuar, yaklaşık 300.000 metrekarelik bir alanda yerli ve yabancı 3.000'den fazla işletmeyi bir araya getiriyor.