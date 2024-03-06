Tıbbiye Camii'nin duvarlarına Osmanlı ve Rümi motifleri işleniyor
VAN - Van'da 2017 yılında temeli atılan ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip olan Tıbbiye Camii ve Külliyenin duvar süslemeleri yapılmaya başlandı.
Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi civarında yapılan ve Osmanlı, Selçuklu ile bugünün modern mimarisine uyarlanarak projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliyesinin inşaatında sona gelindi. Türkiye'de proje örneği bulunmayan ve bittiğinde Van'ın en büyük camisi olacak Tıbbiye Camii ve Külliyesi, 20 bin 600 metrekare alan üzerine kuruluyor. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları ve abdesthaneler bulunuyor. Tıbbiye Cami ve Külliyesinin hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılayacağı hedefleniyor.
İnşaatının yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanan caminin iç duvar süslemelerine geçildi. Nakkaş sanatçıları tarafından cami tavan ve duvarlarına Osmanlı ve Rümi motifleri işleniyor. Caminin devam eden çalışmaları için de hayırsever vatandaşlardan yardım bekleniyor.
"Burada çevre illerden hasta ve hasta yakınları geliyor"
İHA muhbirine konuşan Tıbbiye Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Erdem, Türkiye'de bu şekilde bir cami projesinin olmadığını, bu yönüyle bir ilk olacağını belirtti. Projenin İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edildiğini hatırlatan Erdem, "Camimizin kaba işçiliği bitti. Şu an ise tezhip ve nakış işlemleri yapılıyor. Camimizin yüzde 80-09 civarı tamamlandı. Şu an cami ve abdesthane kısmına biraz yoğunluk verdik. Dursun Odabaş Tıp Merkezi merkezine 7 farklı şehirden buraya gelen hasta ve hasta yakınları, ibadet ve dinlenme konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Hastanemizin için küçük bir mescidimiz var. Ancak bu mescit küçük olduğunda koridorlarda namaz kılınıyor. Bizler de bu niyetle yola çıktık. Cami müştemilatımız tam bir sosyal alan olarak hasta ve hasta yakınlarına hizmet verecektir. Caminin diğer kalan giderleri için hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz" dedi.
"Osmanlı ve Rümi motiflerini kullanıyoruz"
Tıbbiye Camiinde Osmanlı ve Rümi motiflerini kullandıklarını ifade eden Nakkaş Umut Bakırtaş ise "Nakkaş sanatı ilk Çin'de kullanıldı. Daha sonra Mezopotamya bölgesine yayıldı. Çin'de kılıçların üzerine, Mezopotamya'da ise saraylara işleniyordu. Daha sonra İslam dünyasında yayıldı. Selçuklu ve Osmanlılar bunu daha da geliştirdi. Bu dönemlerde ise camilere işlendi. Bizler de bu sanatı camimize icra etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tıbbiye Camii'nin duvarlarına Osmanlı ve Rümi motifleri işleniyor - Son Dakika
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde mart ayında tatilciler, 162 santimetre kar kalınlığıyla kayak yapmanın keyfini çıkardı. 5 otelin hizmet verdiği merkeze gelen yerli ve yabancı tatilciler, 25 pistte toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alan ve küme düşme potasında yer alan Gaziantep ekibi, Rumen hoca ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Yerli teknik adamlarla görüşme sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde S.A'nın kullandığı özel halk otobüsü, Adnan Menderes Üniversitesi varyantında refüje devrildi. Kazada çoğu üniversite öğrencisi olan 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İl Emniyet Müdürü ve AFAD İl Müdürü de kaza yerinde incelemede bulundu. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
BMW ve Mercedes-Benz tarafından kurulan yeni bir girişim, Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki elektrikli şarj altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Beijing Ion Qi New Energy Technology isimli şirket resmen kuruldu.
Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Aktaş köyünde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede evin yanındaki kereste atölyesine sıçradı. İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev ve atölye kullanılamaz hale geldi.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bölümler arası futsal turnuvası final maçına katıldı. Soyer, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek kazanan takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti. Sporla ilgilenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemeye devam edeceklerini belirten Soyer, gelecek yıllarda da benzer etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, anne ve görme engelli 2 çocuğu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan İsmet Ketboğa, hemen ambulansı aradıklarını söyledi. Yaralı çocuğa acil şifalar diledi.
Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlara yeni dönem projelerini anlattı ve destek aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?