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Tıbbiye Camii'nin duvarlarına Osmanlı ve Rümi motifleri işleniyor

VAN - Van'da 2017 yılında temeli atılan ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip olan Tıbbiye Camii ve Külliyenin duvar süslemeleri yapılmaya başlandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi civarında yapılan ve Osmanlı, Selçuklu ile bugünün modern mimarisine uyarlanarak projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliyesinin inşaatında sona gelindi. Türkiye'de proje örneği bulunmayan ve bittiğinde Van'ın en büyük camisi olacak Tıbbiye Camii ve Külliyesi, 20 bin 600 metrekare alan üzerine kuruluyor. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları ve abdesthaneler bulunuyor. Tıbbiye Cami ve Külliyesinin hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılayacağı hedefleniyor.

İnşaatının yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanan caminin iç duvar süslemelerine geçildi. Nakkaş sanatçıları tarafından cami tavan ve duvarlarına Osmanlı ve Rümi motifleri işleniyor. Caminin devam eden çalışmaları için de hayırsever vatandaşlardan yardım bekleniyor.

"Burada çevre illerden hasta ve hasta yakınları geliyor"

İHA muhbirine konuşan Tıbbiye Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Erdem, Türkiye'de bu şekilde bir cami projesinin olmadığını, bu yönüyle bir ilk olacağını belirtti. Projenin İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edildiğini hatırlatan Erdem, "Camimizin kaba işçiliği bitti. Şu an ise tezhip ve nakış işlemleri yapılıyor. Camimizin yüzde 80-09 civarı tamamlandı. Şu an cami ve abdesthane kısmına biraz yoğunluk verdik. Dursun Odabaş Tıp Merkezi merkezine 7 farklı şehirden buraya gelen hasta ve hasta yakınları, ibadet ve dinlenme konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Hastanemizin için küçük bir mescidimiz var. Ancak bu mescit küçük olduğunda koridorlarda namaz kılınıyor. Bizler de bu niyetle yola çıktık. Cami müştemilatımız tam bir sosyal alan olarak hasta ve hasta yakınlarına hizmet verecektir. Caminin diğer kalan giderleri için hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz" dedi.

"Osmanlı ve Rümi motiflerini kullanıyoruz"

Tıbbiye Camiinde Osmanlı ve Rümi motiflerini kullandıklarını ifade eden Nakkaş Umut Bakırtaş ise "Nakkaş sanatı ilk Çin'de kullanıldı. Daha sonra Mezopotamya bölgesine yayıldı. Çin'de kılıçların üzerine, Mezopotamya'da ise saraylara işleniyordu. Daha sonra İslam dünyasında yayıldı. Selçuklu ve Osmanlılar bunu daha da geliştirdi. Bu dönemlerde ise camilere işlendi. Bizler de bu sanatı camimize icra etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.