Tibet Antilopları Hoh Xil'e Göç Ediyor - Son Dakika
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Tibet Antilopları Hoh Xil'e Göç Ediyor

Tibet Antilopları Hoh Xil\'e Göç Ediyor

Hamile Tibet antilopları, doğum için Hoh Xil'e göç etmeye başladı. Koruma önlemleri alınıyor.

05.05.2025 14:12
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XİNİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Hamile Tibet antiloplarının, doğum yapmak için Çin'in kuzeybatısındaki Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın merkezine doğru yıllık göçü başladı.

Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nından yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, 65 Tibet antilobundan oluşan ilk grup pazar günü Qinghai-Xizang Otoyolu'nu geçerek Hoh Xil'in merkezindeki Zonag Gölü'ne doğru ilerlerken gözlemlendi.

Koruma alanının yönetim bürosu, antilopların üreme noktalarına rahatsız edilmeden ulaşmalarını sağlamak için göç yolu boyunca geçici trafik kontrolü ve korna çalma yasağı gibi çeşitli önlemler alacak.

Her yıl on binlerce hamile Tibet antilobu doğum yapmak üzere mayıs ayında Hoh Xil'e göç etmeye başlıyor ve ağustos ayı civarında yavrularıyla birlikte geri dönüyor.

Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında olan ve bir zamanlar nesli tükenme tehlikesi altında olan Tibet antilopları, çoğunlukla Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi, Qinghai eyaleti ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunuyor.

Yasadışı avlanmaya getirilen katı yasaklar ve yaşam alanlarını iyileştirme çabaları sayesinde 1980'lerin sonunda 20.000'den az olan Tibet antilobu nüfusunun bugün 70.000'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Tibet Antilopları Hoh Xil'e Göç Ediyor - Son Dakika

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