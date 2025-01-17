Ticaret Bakanı Bolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" fotoğrafını tercih eden Bolat, "Beşşar Esed ve adamlarının 8 Aralık 2024'te kaçmasıyla 61 yıllık Baas ve 53 yıllık Esed ailesi rejiminin çöküşü çok iyi sembolize ediliyor. Halkın gücünün silahlı rejim güçlerine galip geldiğini, halkın da Suriye'nin yeni bayrağıyla beraber 'Biz buradayız' mesajı verdiğini gösteren bir fotoğraf." dedi.

Bolat, aynı kategoride Emin Sansar'ın "Özgür Ülkede İlk Namaz" fotoğrafına da oy verdi. Karenin, Suriye'nin özgürlüğünü yansıttığını vurgulayan Bolat, "Halkın gücünün iktidar olduğu yeni dönemde, Suriye'nin en büyük sembollerinden, dini ibadet merkezlerinden olan Şam Emevi Camisi'nde direniş güçlerinin ve halkın birlikte şükür namazı kıldığını gösteriyor." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" karesini seçen Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

" İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra uluslararası hukuku ve insanlığı hiçe sayan vahşi katliamı, soykırımı, Gazze'deki tahribatı gösteriyor. Seçerken de büyük bir acı duydum. Gazze'den gelen görüntüler yüreklerimizi kanatıyor. 46 binden fazla şehidin olduğu ve taş üstünde taş kalmayan Gazze'deki vahşi İsrail soykırımının yıkıcı etkisini ortaya koyuyor."

Bolat, bu kategoride Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti" fotoğrafına da oy vererek, yoğun kış şartlarında binlerce metre yükseklikte sınırda görev yapan Mehmetçik'in bu karede sembolize edildiğini söyledi.

Vatan savunmasının önemine dikkati çeken Bolat, "Bu vatanda huzur ve istikrar içinde yaşayabiliyorsak bunu kahraman Mehmetçiklerimizin cesur vatan savunmasına borçluyuz." ifadelerini kullandı.

" Türkiye, son 22 yılda birçok alanda büyük atılımlar yaptı"

"Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Gece Atlayışı" karesini tercih eden Bolat, Mostar Köprüsü'nün dünyanın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Bolat, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta binlerce Müslüman Boşnak'ın şehit edildiğini hatırlatarak, "Hırvat topçu ateşiyle yıkılan Mostar Köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz tarafından 2003 yılında yeniden tamirine başlanarak onarıldı. Köprünün yeniden onarılması vesilesiyle 20. yıl dönümü etkinlikleri ve spor faaliyetleri yapıldı." dedi.

Aynı kategoride Cem Özdel'in "Dalgalar Arasında" fotoğrafına oy veren Bolat, bir sporcunun dalgalar arasında verdiği mücadeleyi oldukça anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Bolat, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında" karesini seçti.

Türkiye'nin son 22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden savunma sanayisine, ulaştırmadan altyapıya kadar tüm alanlarda büyük atılımlar yaptığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu dönem, Cumhurbaşkanı'mızı da bir dünya lideri saygınlığına getirdi. Teknolojideki büyük atakları, uzaya astronot göndermemizi, yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatmamızı ve Arktik Okyanusu'ndaki bilimsel çalışmalara ekipler göndermemizi sembolize eden fotoğraf, yeni, modern ve güçlü Türkiye'nin dünya çapındaki başarılarını anlatıyor."

Bu kategoride Osmancan Gürdoğan'ın "Son Kale Düştü" fotoğrafını da tercih eden Bolat, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının önemli rol üstlendiğini anlattı.

"Madenciler, alın teriyle ekmek parasını kazanmaya çalışan işçilerimizi anlatıyor"

Bolat, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" karesini seçerek, İstanbul'un dünyada en çok yabancı turistin ziyaret ettiği kent olduğunu, fotoğrafın da ülkenin tarihini, doğal güzelliğini ve kültür zenginliğini sembolize ettiğini belirtti.

Aynı kategoride Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy veren Bolat, "Yerin yüzlerce metre altında alın teriyle fiziki gücüyle ekmek parası kazanmaya çalışan maden işçilerimizin hem ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını hem de aralarındaki kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"AA geniş habercilik ağıyla göğsümüzü kabartıyor"

Bolat, AA'nın Türkiye için habercilik alanında büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AA, Türkiye'yi dünyaya, dünyayı da Türkiye'ye bağlıyor. Son 20 yılda dünyada uluslararası ajanslar kapanırken AA başarılı yönetim, ekip ve uluslararası alanda açılan ofislerle gelişti, dünya çapında itibarlı, saygın bir konuma ulaştı. Türkiye'mizin içinde bulunduğu bölgede habercilik açısından zengin. AA da bu bölgeyi kapsayan geniş yayıncılık ve habercilik ağıyla göğüsümüzü kabartıyor."???????