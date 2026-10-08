Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturmasında Saymaz ve Ağırel hakkında suç duyurusu yaptı

Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturmasında Saymaz ve Ağırel hakkında suç duyurusu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında yapıldı.
Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: AA
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