Türkiye-Irak ticaretinde 30 milyar dolar hedefi ve Kalkınma Yolu iş birliği ele alındı

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macid el-Laçmavi ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi ve Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki iş birliği ele alındı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin geçen ay Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmenin odağında Kalkınma Yolu Projesi çerçevesindeki iş birliğinin güçlendirilmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi tarafından belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılabilecek adımların yer aldığını kaydeden Bolat, ihracatçıların karşılaştığı sorunların çözümüne ilişkin de istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, Irak'ın 2025 yılında yaklaşık 12,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin genel ihracatında 5'inci sırada yer aldığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri somut projelerle daha ileri taşıma iradesinin teyit edildiğini ifade etti.