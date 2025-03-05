Ticaret Bakanı Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile Görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü. Görüşmede ikili ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusu, yeni iş birliği alanları ve fırsatlar değerlendirildi.

05.03.2025 20:39
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(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü. Görüşmede  ikili ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusu, yeni iş birliği alanları ve fırsatlar değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile bir araya geldilerini belirtti. Bolat  görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikail Cabbarov ile bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Sayın Cabbarov ile görüşmemizde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunu, yeni iş birliği alanlarını ve fırsatları değerlendirdik. Köklü bir bağa sahip olan iki ülke, bugün açılan Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı sayesinde stratejik ilişkilerinde yeni bir adım atmış ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağları ve bağlantıyı daha da güçlendirmiştir."

Kaynak: ANKA

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