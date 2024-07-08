Ticaret Bakanı: BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı ülkemizin gücünü gösteriyor - Son Dakika
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Ticaret Bakanı: BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı ülkemizin gücünü gösteriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırımın ülkemizin güçlü üretim, nitelikli insan gücü ve serbest ticaret anlaşmaları ağıyla sunduğu fırsatların bir göstergesi olduğunu belirtti. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi Bakanı Kacır'a teşekkür etti ve ülkemizin politikalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

08.07.2024 21:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasının Türkiye'ye yönelik yatırım kararını değerlendirerek, "Bu yatırım, Avrupa'nın en önemli otomobil üretim üslerinden biri olan ülkemizin, yatırım ortamı, güçlü üretim, nitelikli insan gücü, etkin şekilde hayata geçirdiğimiz Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşmaları ağı ile yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi yatırımı için Türkiye'yi seçmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kararın neticelenmesine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bolat, bu yatırıma çok büyük gayretle öncülük eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibini de tebrik etti.

Bolat, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yatırım, Avrupa'nın en önemli otomobil üretim üslerinden biri olan ülkemizin, yatırım ortamı, güçlü üretim, nitelikli insan gücü, etkin şekilde hayata geçirdiğimiz Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşmaları ağı ile yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesidir. Ticaret Bakanlığı olarak ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde, yerli üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize yapılacak doğrudan yatırımlara yönelik projeksiyonlar temelinde, ülkemiz politikalarına katkılar sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı: BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı ülkemizin gücünü gösteriyor - Son Dakika

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