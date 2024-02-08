Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-Katar JETCO Protokolü yapıcı görüşmelerin yansıması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-Katar JETCO Protokolü yapıcı görüşmelerin yansıması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-Katar JETCO Protokolü yapıcı görüşmelerin yansıması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO Protokolü'nün pek çok farklı alana ilişkin yapıcı görüşmelerin ve mutabakatın yansıması olduğunu belirtti. Bolat, Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

08.02.2024 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, imzalanan Türkiye-Katar 1. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Protokolü'nün, pek çok farklı alana ilişkin yapıcı görüşmelerin ve mutabakatın yansıması olduğunu belirterek, "Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir." dedi.

Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO Toplantısı, Bakan Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ve iki ülke yetkililerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Bakan Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Al Sani'nin katılımıyla Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO Protokolü imzalandı.

Bakan Bolat, konuşmasında, Katar'ın Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerde hükümetlerin ve siyasi liderlerin çabalarıyla yeni bir ivme yakalandığını ve iki ülkenin stratejik ortak olarak ilişkilerine devam etmesinin sağlandığını söyledi.

Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO toplantısı vesilesiyle ikili siyasi ilişkilerde yakalanan olumlu ivmeyi, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıtacaklarına inandıklarını dile getiren Bolat, "Teknik görüşmeleri ocak ayı boyunca icra edilen ve biraz önce Sayın Bakan ile tüm ticari ve ekonomik boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini belirtmek isterim. Bu toplantıyı özel sektör firmalarımızın da etkin katılımlarıyla, tüm ekonomik ilişkilerimizi derinlemesine ele aldığımız ve ticari ilişkilerimizde yeni fırsatları değerlendirdiğimiz son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ediyoruz." diye konuştu.

"JETCO Protokolü, yapıcı görüşmelerimizin ve mutabakatımızın yansıması"

Bolat, özel sektör temsilcilerinin de bu çok önemli ikili iş birliği mekanizmasına dahil olmasından ve katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Söz konusu toplantıların, düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesine büyük önem atfediyoruz. Biraz önce imzalamış olduğumuz 1. Dönem JETCO Protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerinden üçüncü ülkelerde iş birliğine; yeşil dönüşümden gümrük konularına ve ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok farklı alana ilişkin son derece yapıcı görüşmelerimizin ve mutabakatımızın yansımasıdır.

JETCO Protokolümüze ikili ticari ilişkilerin ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörlerimiz arasında iş birliği ve ziyaretlerin artırılması gerektiğini, ayrıca Katar'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde müteahhitlik firmalarımızın Katar'da büyük altyapı ve üstyapı projelerini üstlenmeye hazır oldukları hususlarını dercetmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, hizmet sektörümüzün en önemli bileşenlerinden turizm ve sağlık turizmi alanlarında iş birliklerine hazır olduğumuz ve standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarında yetkili kurumlarımızın Katarlı muhatapları ile iş birliğine hazır olduklarını kayıt altına almamız bu hususların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini sağlamak amaçlıdır."

Bu toplantının, dünya genelinde üretim ve ticarette durağanlık yaşanırken, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerle işbirliğini geliştirmek adına son derece önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Bolat, "Öte yandan, Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO toplantımız vesilesiyle iş dünyası temsilcilerini de bir araya getirdik. 2023 yılında ikili ticaret hacmimiz ise yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşmış olup, çok yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile beraber bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum." dedi.

"Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir"

Bolat, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerde potansiyel arz eden bir diğer başlığında karşılıklı yatırımlar olduğuna işaret ederek, Katar şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin; iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği alanlarının yanı sıra enerji, sağlık, turizm, ulaştırma, altyapı, finans ve turizm başta olmak üzere Katar'dan yatırım çektiğini anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Gerek teknolojik altyapımız gerekse kalifiye beşeri sermayemiz ile ülkemizde daha fazla Katar yatırımı görmeyi arzu ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu toplantıya gelmeden önce Sayın Bakan Al Sani ile ikili görüşme de gerçekleştirdik. Görüşmemiz esnasında ikili ticaret ve yatırımların yanı sıra yenilebilir enerji, müteahhitlik sektörü, üçüncü ülkelerde iş birliği gibi konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ben kendilerine, ortak çalışmalarımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı tavırlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak, JETCO 1. Dönem Mutabakat Zaptı'nda yer alan tüm hususların vaktinde ve tam olarak hayata geçirilmelerinin temini amacıyla, bu hususların uygulanmalarının çok yakından takipçisi olacağımızı ve bu yönde gerekli her türlü çalışmayı göstereceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda Katar hükümetinde de aynı kararlılığı görmek, bizlere ayrıca büyük bir mutluluk vermektedir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

  • Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor
    19:01 Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.

  • Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü
    18:58 Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü

    Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.

Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-Katar JETCO Protokolü yapıcı görüşmelerin yansıması - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 22:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-Katar JETCO Protokolü yapıcı görüşmelerin yansıması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement