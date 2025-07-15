Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitliği\'ni Ziyaret Etti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı 'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte konuşma yapan Ömer Bolat, "Bu destan hürriyet destanı olmuştur, demokrasi destanı olmuştur. Milli iradeye sahip çıkma, inancına sahip çıkma destanı olmuştur. Bu, dünya tarihine yazılan bir destan olmuştur. Bu uğurda vatan toprakları için inancı için canını seve seve feda eden 253 kahraman şehidimizi rahmetle minnetle anıyoruz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Bakan Bolat ve Vali Gül, kabirleri tek tek ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul milletvekilleri Zafer Sırakaya ve Halis Dalkılıç, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yer aldı.

'BU DESTAN HÜRRİYET DESTANI OLMUŞTUR'

Şehitlikte konuşan Ömer Bolat, "Halkımızla birlikte şehitlerimizin yakınları birlikte Edirnekapı şehitliğinde meftun olan kahraman şehitlerimizi yad ediyoruz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde. Onlara minnet borcumuz var. Tüm Türkiye'de o gece saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlarda inen kahraman halkımız, kötü niyetli zalim darbecileri püskürtmeyi başarmıştır. Hem şanlı tarihimizde hem dünyada destan yazmıştır. Bu destan hürriyet destanı olmuştur, demokrasi destanı olmuştur. Milli iradeye sahip çıkma, inancına sahip çıkma destanı olmuştur. Bu, dünya tarihine yazılan bir destan olmuştur. Bu uğurda vatan toprakları için inancı için canını seve seve feda eden 253 kahraman şehidimizi rahmetle minnetle anıyoruz. 3 bine yakın gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Onlara acil şifalar sağlıklı ömürler diliyoruz ve milyonlarca halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA MİNNETLE YAD EDİYORUZ'

Bakan Bolat, "Çünkü onlar meydanlara çıkıp darbecilere, tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı göğüslerini siper ettiler. Halkın vergileriyle alınmış silahları halka doğrultan o zalimlere karşı vatanlarını hürriyetlerini kurmuşlardır. Bu milletin zaferidir ve milli birliğin zaferi olmuştur. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini de unutturmayacağız. O gece kaygıyla endişeyle başladı; ama esenlikle zaferle destanla son buldu. Cumhuriyetimiz ülkemiz vatanımız bu topraklarda ilelebet payidar olacak. Halkımız vatan topraklarına her şartlarda sahip çıkacağını bir kez daha o gece gösterdi. Geçmişte de gösterdi bundan sonra da gösterecektir. Ayrıca bu vatan toprakları için bu vatan toprakları bölünmesin diye, parçalanmasın diye, bu vatan topraklarını korumak için kahramanca mücadele eden, tüm kahraman asker polis güvenlik güçleri ve sivil şehitlerimize de bu vesileyle bir kez daha şükranla minnetle yad ediyoruz" dedi.