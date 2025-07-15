Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitliği\'ni Ziyaret Etti
15.07.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte konuşma yapan Ömer Bolat, "Bu destan hürriyet destanı olmuştur, demokrasi destanı olmuştur. Milli iradeye sahip çıkma, inancına sahip çıkma destanı olmuştur. Bu, dünya tarihine yazılan bir destan olmuştur. Bu uğurda vatan toprakları için inancı için canını seve seve feda eden 253 kahraman şehidimizi rahmetle minnetle anıyoruz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Bakan Bolat ve Vali Gül, kabirleri tek tek ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul milletvekilleri Zafer Sırakaya ve Halis Dalkılıç, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yer aldı.

'BU DESTAN HÜRRİYET DESTANI OLMUŞTUR'

Şehitlikte konuşan Ömer Bolat, "Halkımızla birlikte şehitlerimizin yakınları birlikte Edirnekapı şehitliğinde meftun olan kahraman şehitlerimizi yad ediyoruz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde. Onlara minnet borcumuz var. Tüm Türkiye'de o gece saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlarda inen kahraman halkımız, kötü niyetli zalim darbecileri püskürtmeyi başarmıştır. Hem şanlı tarihimizde hem dünyada destan yazmıştır. Bu destan hürriyet destanı olmuştur, demokrasi destanı olmuştur. Milli iradeye sahip çıkma, inancına sahip çıkma destanı olmuştur. Bu, dünya tarihine yazılan bir destan olmuştur. Bu uğurda vatan toprakları için inancı için canını seve seve feda eden 253 kahraman şehidimizi rahmetle minnetle anıyoruz. 3 bine yakın gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Onlara acil şifalar sağlıklı ömürler diliyoruz ve milyonlarca halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA MİNNETLE YAD EDİYORUZ'

Bakan Bolat, "Çünkü onlar meydanlara çıkıp darbecilere, tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı göğüslerini siper ettiler. Halkın vergileriyle alınmış silahları halka doğrultan o zalimlere karşı vatanlarını hürriyetlerini kurmuşlardır. Bu milletin zaferidir ve milli birliğin zaferi olmuştur. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini de unutturmayacağız. O gece kaygıyla endişeyle başladı; ama esenlikle zaferle destanla son buldu. Cumhuriyetimiz ülkemiz vatanımız bu topraklarda ilelebet payidar olacak. Halkımız vatan topraklarına her şartlarda sahip çıkacağını bir kez daha o gece gösterdi. Geçmişte de gösterdi bundan sonra da gösterecektir. Ayrıca bu vatan toprakları için bu vatan toprakları bölünmesin diye, parçalanmasın diye, bu vatan topraklarını korumak için kahramanca mücadele eden, tüm kahraman asker polis güvenlik güçleri ve sivil şehitlerimize de bu vesileyle bir kez daha şükranla minnetle yad ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Edirnekapı, Ömer Bolat, Demokrasi, 15 Temmuz, Davut Gül, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler

12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:44
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar
17:43
Tarih belli oldu DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
17:41
Estonya’nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya’dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz
Estonya'nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya'dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz
17:11
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
17:06
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran “Rojava“ iddiası DEM Parti’den açıklama geldi
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
16:50
İngiltere’de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
İngiltere'de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
16:49
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
16:44
Yusuf Yazıcı’ya iki sürpriz talip
Yusuf Yazıcı'ya iki sürpriz talip
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 13:26:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.