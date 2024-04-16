Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle 913 milyon lira gelir elde etti - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle 913 milyon lira gelir elde etti

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen 3 bin 807 ihalede 913 milyon liradan fazla gelir elde ettiğini açıkladı. E-ihale sistemi sayesinde ülkede yerleşik tüm vatandaşların ihalelere katılabildiği ve teklif verebildiği belirtildi. Ayrıca, e-ihale yoluyla geniş bir yelpazede pek çok eşyanın piyasa değerinde ve rekabetçi ortamda satılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığı ifade edildi.

16.04.2024 09:31
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Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle yılın ilk 3 ayında yapılan toplam 3 bin 807 ihalede 913 milyon liradan fazla gelir elde edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının 2014 yılından itibaren elektronik ihale yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla çalışmaların şeffaf ve ulaşılabilir olmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bu sistem sayesinde ülkede yerleşik tüm vatandaşların e-devlet ve "www.eihale.gov.tr" adresinden ihalelere katılabildiği ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebildiği ifade edildi.

Açıklamada, e-ihale yoluyla ticari araçlardan binek araçlara, kuyumculuk sektöründen tekstil sanayisine, elektronik eşyadan mobilyaya, gıda sanayisinden kozmetik sektörüne kadar geniş bir yelpazede pek çok eşyanın piyasa değerinde ve rekabetçi ortamda, etkin bir şekilde satışının gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandırıldığı kaydedildi.

Hasılatta yüzde 141 artış

e-İhale yöntemiyle bu yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332'sinde satışın gerçekleştiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 1081 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında yüzde 77, eşya satışlarında yüzde 299 ve hasılatta yüzde 141 artış sağlandığına dikkati çekilirken bunun yanında 2024 yılındaki toplam 84 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 38'ini elektronik eşya, yüzde 11'ini makine aksamı ve yedek parça, yüzde 8'ini demir yolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar, yüzde 4'ünü yağlı tohum ve meyveler, yüzde 3'ünü cam ve cam eşya, yüzde 2'sini demir veya çelikten eşyanın oluşturduğu belirtildi.

Perakende satış mağazalarından 53 milyon lira gelir

Açıklamada, tasfiyelik hale gelen eşyanın satışının, elektronik ihale uygulamasının yanı sıra Ticaret Bakanlığına bağlı perakende satış mağazaları aracılığıyla da gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda 2024'te satış mağazalarında 45 bin 18 toplam satışın yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu satışlardan, elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti ve benzeri) grubunda 28 milyon lira, optik alet ve cihazlar grubunda 5 milyon lira, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri grubunda 2 milyon lira olmak üzere perakende satış mağazalarından toplam 53 milyon lira gelir elde edildiği bilgisi verildi..

Yapılan satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 gelir artışı sağlandığı aktarılan açıklamada, ticari hayattaki piyasa bozucu ve rekabete aykırı eylemlerle mücadelenin aralıksız süreceği, ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkı sağlayacak çalışmalara azami hassasiyet göstererek devam edileceği ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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