Ticaret Bakanlığı ekipleri, okul öncesi kırtasiye ürünlerinde denetim yaptı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, okul öncesi kırtasiye ürünlerinde denetim yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, okul öncesi kırtasiye ürünlerinde denetim yaptı
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Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ağustos başından bu yana Türkiye genelinde 26 bin 570 firma ve yaklaşık 5 milyon ürün denetlendi, güvensizlik oranı yüzde 1'in altına düştü.

TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ankara'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına kısa süre kala çocukların kullandığı kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artırdı. Bakanlık ekipleri, ağustos ayının başından bu yana Türkiye genelinde 26 bin 570 firma ile 4 milyon 958 bin 623 ürünü denetledi. Bu kapsamda Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kırtasiye ürünlerinin satıldığı işletmede denetim yapıldı. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı. Denetim; Konya, Kayseri, Eskişehir, Erzurum, Mardin, Van ve Hatay ile eş zamanlı olarak yapıldı. Ankara'daki denetime, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber de katıldı.

'GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS İLKEMİZ VAR'

Dilber, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulların açılmasını dikkate alarak çocuklarımızın sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak üzere tüm Türkiye genelinde denetimlerimizi sıklaştırmış durumdayız. Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz var. Çocuk tüketiciler özellikle kırtasiye ürünleriyle çok yakından temas ediyor. Kalemdir, defterdir, kitaptır, silgidir, oyuncaktır, çantadır. Bütün bunların belli standartlarda olmasını istiyoruz. Çocuklar aldıkları kırtasiye ürünlerini çoğunlukla ağızlarına götürüyorlar. Kalem veya silgi olsun, elleriyle dokunduklarında bile bazı ürünler zararlı olabiliyor. Dolayısıyla hem velilerin hem çocukların bu konulara dikkat etmelerini önemle arzuluyoruz" diye konuştu.

'CE İŞARETİ OLMALI'

Velilere alışveriş sırasında dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılarda bulunan Dilber, "Belli alıcısı, satıcısı, markası, modeli ve adresi belli olan ürünlerin tercih edilmesinde fayda var. Zira bunların olmadığı bir durumda hem muhatap bulamayacaksınız hem de ürünlerin güvenliğiyle ilgili daha fazla tedirgin olacaksınız. Güvensiz olduğu tespit edilen bir ürün varsa ürünlerin toplatılması, idari para cezası uygulanması gibi yaptırımlar söz konusu. Diğer taraftan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydedilerek vatandaşlarımızın da bu ürünün güvensiz olduğunu görmesini sağlıyoruz. Diğer taraftan oyuncaklar için söylüyorum, CE işaretinin olmasını önemsiyoruz. Zira sonuçta bu işaretlemeler öylesine verilen işaretlemeler değil, ürünün güvenliği açısından önemli bir işarettir" dedi.

'CEZA 434 BİN TL'DEN BAŞLIYOR'

İdari yaptırımlara değinen Dilber, "Bir ürün güvensiz bulunduysa 434 bin TL'den başlıyor, bunu 10 katına kadar uygulayabiliyoruz. Bu, o ürünün güvensizliğinin ağırlığına, yaygınlığına ve risk durumuna göre değişiyor. Etiketlerle ilgili bir eksiklik varsa burada da 173 bin TL'den başlayıp yine 10 katına kadar uygulanabiliyor" diye konuştu.

'GÜVENSİZLİK ORANI YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜ'

Kırtasiye ürünlerinde geçmiş yıllarda tespit edilen güvensizlik oranlarına da değinen Dilber, "2011 yılı için söyleyeyim, kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 50'nin üzerindeydi. Bu çok korkutucu bir rakamdı. Kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürünün yarısı güvensiz demekti. Geldiğimiz noktada yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı yüzde 1'in altına düşürmüş durumdayız. Firmalarımız bizim can damarımız. Bunların var olması gerekir. Tek istediğimiz, standartlara ve kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğinin tehlikeye atılmaması. Başka hiçbir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı ekipleri, okul öncesi kırtasiye ürünlerinde denetim yaptı - Son Dakika

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