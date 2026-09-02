Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarını mercek altına aldı: 1 Ağustos'tan itibaren yeni kurallar ve 39 milyon liraya kadar ceza - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarını mercek altına aldı: 1 Ağustos'tan itibaren yeni kurallar ve 39 milyon liraya kadar ceza

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan indirim reklamlarına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, indirim öncesi fiyatın son 10 günün en düşük fiyatı esas alınarak belirlenmesi ve şartlı satış reklamlarının da denetime tabi olması sağlandı. Reklam Kurulu, aykırı uygulamalara 108 bin 370 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında idari para cezası uygulayabiliyor.

TİCARET Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla, indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde' yapılan ve 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme uyarınca özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyat bilgilerinin gerçeği yansıtmasını ve tüketicinin satın alma kararını doğru bilgiye dayanarak verebilmesini amaçlayan önemli kurallar hayata geçirildi. Bu doğrultuda tüketicinin satın alma kararını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması zorunludur. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek bir indirim yapıldığı algısı oluşturan veya kampanya şartlarını tüketiciden gizleyen uygulamalara karşı denetimler, geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu düzenleme ve sonrasında Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme süreciyle birlikte, tüketicilerin indirim adı altında yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir" denildi.

'YÜKSEK İNDİRİM ALGISI OLUŞTURULMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Açıklamada ayrıca, "Yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından birini, 'indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki fiyat olarak esas alınması' düzenlemesi oluşturuyor. Böylece, 'kısa süre içerisinde fiyatı yükselterek, ardından yüksek oranlı indirim (suni zam üstüne indirim) yapıldığı' izlenimi oluşturan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüketicinin karşısına gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın 'eski fiyat' olarak çıkarılması suretiyle yüksek indirim algısı oluşturulmasına müsaade edilmeyecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek. Yeni düzenlemeyle, yalnızca doğrudan 'Yüzde 50 indirim' gibi ifadeler kullanılan kampanyalar değil, tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan 'şartlı satış reklamları' da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak. Bu kapsamda, tüketicinin kampanyanın gerçek niteliğini açıkça anlayabilmesini engelleyen veya olduğundan daha avantajlı bir teklif bulunduğu izlenimi oluşturan uygulamalar da mercek altına alınacak" ifadelerine yer verildi.

'39 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLİYOR'

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda, gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin tüketiciye doğru sunulmaması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamaların mevzuata aykırı bulunarak bu uygulamaların failleri hakkında idari yaptırım uygulandığı söylenilerek, şöyle denildi:

"Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar hakkında reklam durdurma cezasıyla birlikte aykırılığın haksızlık içeriğini de dikkate alarak reklamın gerçekleştiği mecraya göre yasada alt ve üst sınırları belirlenen ve 108 bin 370 Türk lirası ile 39 milyon 916 bin 524 Türk lirası arasında değişen tutarda idari para cezası uygulayabilmektedir. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği yalnızca indirimli satış reklamlarıyla sınırlı kalmıyor. Düzenlemeyle birlikte hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri gibi günümüz reklamcılık ve pazarlama uygulamalarına ilişkin yeni kurallar getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak temel önceliğimiz; tüketicilerimizin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlamak, ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil rekabet şartlarını güçlendirmektir. Bu çerçevede, tüketicilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamları başta olmak üzere tüm ticari reklam ve uygulamalara yönelik denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ağustos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarını mercek altına aldı: 1 Ağustos'tan itibaren yeni kurallar ve 39 milyon liraya kadar ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarını mercek altına aldı: 1 Ağustos'tan itibaren yeni kurallar ve 39 milyon liraya kadar ceza - Son Dakika
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