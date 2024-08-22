Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimlerini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimlerini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimlere odaklandı. Denetimlerde fiyat etiketi, ürün güvenliği ve menşei gibi unsurlar titizlikle inceleniyor.

22.08.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimlere odaklandı.

Bu kapsamda Ankara'daki bir kırtasiyede denetim yapan ekipler, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrollerini de gerçekleştirdi.

Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, özellikle kalem, silgi, defter, çanta gibi en çok kullanılan kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketlerini titizlikle inceledi.

Ürün üzerinde etiket olup olmadığını kontrol eden ekipler, daha sonra ürünün ayırt edici özelliği, menşei ve fiyat değişim tarihi gibi etikette bulunması gereken unsurları denetledi.

Menşei Türkiye olan ürünlerin üzerinde "yerli üretim" logosunun bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığının tespitini de yaptı.

Bakanlık ekipleri, fiyat etiketi dışında ürün güvenliğine ilişkin incelemelerde de bulundu.

Bu kapsamda boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin yer alıp almadığı kontrol edildi.

Bakanlık ekipleri, denetimlere aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement