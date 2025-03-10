Ticaret Bakanlığı'ndan 454 milyon TL ceza

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, iç ticaret denetim birimlerinin yaptığı denetimler sonucu 17 bin 395 firmaya, toplam 454 milyon 350 bin 858,88 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında ilk iki ayın sonunda 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerimizin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret denetim birimlerimizce yapılan denetimler neticesinde 2025 yılında ilk iki ayın sonunda 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. 17 bin 395 firmaya, toplam 454 milyon 350 bin 858,88 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2025 yılı sadece şubat ayı kapsamında ise 9 bin 606 firmaya, 309 milyon 973 bin 558,80 TL idari para cezası uygulanmıştır.

81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2025 yılında 62 bin 328 gerçek ve tüzel kişiye yapılan denetimler sonucunda 161,7 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, bunun sadece 106,1 milyon TL'si sadece Şubat ayında gerçekleştirilen denetimler neticesinde gerçekleştirilmiştir.

"629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon TL idari para cezası kesildi"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon TL idari para cezası kesilmiştir. Bu idari para cezasının 126,7 milyon TL'lik kısmı ise fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonuncunda gerçekleştirilmiştir.

2025 yılının ilk iki ayında kuyum sektörüne yapılan denetimler neticesinde 56 gerçek ve tüzel kişiye 16,2 milyon TL, emlak sektörüne yapılan denetimler neticesinde ise 40 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

"2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,1'e du¨şu¨ru¨ldü"

Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri su¨rdu¨ru¨lmektedir. Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,1'e du¨şu¨ru¨lmu¨ş durumdadır.

Piyasa Gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz denetimler kapsamında ise 2025 yılında 821 firma denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 75 gerçek ve tüzel kişiye 7,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

"2025 Ocak-Şubat ayları toplamında 138,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85,5 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmelerde ekonomik çıkarlarının korunması ve yasal düzenlemelerin getirdiği maliyetlerden kaçınarak hem tüketicileri mağdur eden hem de sektörlerinde haksız rekabete neden olan firmaların neden olduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla yapılan denetimler neticesinde 2025 Ocak-Şubat ayları toplamında 138,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

"2025 yılı Şubat ayında 18,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır"

Bu kapsamda yapılan denetimlerin 71,1 milyon TL'lik kısmını ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil satış sözleşmelerindeki aykırılıklardan dolayı gerçekleşmiş olup, sadece 2025 yılı Şubat ayında 18,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul ilimizde aykırı bulunan fiillere 125,6 milyon TL idari para cezası uygulanarak ilk sırada yer alırken, İstanbul ilimiz denetlenen firma sayısı bakımından da 10 bin 633 firma ile ilk sırada yer aldı. Ticaret İl Müdürlüklerimiz 2025 yılının ilk 2 ayında ise toplamda 62 bin 328 firmada, 5 milyon 396 bin 387 ürünü denetlemiş bulunmaktadır."