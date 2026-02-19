Ticaret Bakanlığı'ndan 506 Milyon TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan 506 Milyon TL Ceza Uygulandı

19.02.2026 09:20
2026'nın ilk 45 gününde 48 bin firma denetlendi, 506 milyon TL idari para cezası kesildi.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününde yaklaşık 48 bin firma ve 5,6 milyon ürünün denetlendiğini ve tespit edilen aykırılıklar için toplam 506 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek ve tüketicilerin arz-talep dengesinde sarsıntı yaratması muhtemel her türlü fiile karşı denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "İç ticaret denetim birimlerimiz tarafından yılbaşından bu yana ve özellikle ramazan öncesinde hassasiyetle yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılının ilk 45 gününde 48 bin 122 firma, 5 milyon 683 bin 898 ürün denetlenmiş ve tespit edilen aykırılıklara toplamda yaklaşık 506 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

81 İLDE GIDA DENETİMİ

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ticaret il müdürlükleri aracılığıyla gıda perakendeciliği sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde, yılın ilk 45 gününde 29 bin 626 firmanın denetlendiği ifade edilerek, "Yapılan kontrollerde 20 bin 79 ihlal tespit edilmiş ve toplamda 80 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İstanbul ilimizde gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon TL ceza kesilmiştir. Ayrıca Ankara'da 1 milyon 357 bin 149 adet ürün, İstanbul'da 885 bin 734 adet ürün ve Antalya'da 995 bin 882 ürün denetimden geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR VE FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün, vatandaşların günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar kapsamındaki denetimlerini sürdürdüğü vurgulanarak, "2026 yılının ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda; ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34,4 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 2,4 milyon TL ceza işlemi gerçekleştirilmiştir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 45 gününde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 10 bin 497 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 1160 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 188,3 milyon TL idari para cezası kesilmiştir" denildi.

REKABET KURUMU'NDAN 19 FİRMAYA 2,9 MİLYAR TL CEZA

Açıklamada ayrıca, piyasa dengesinin korunması amacıyla çalışmalarını yürüten Rekabet Kurumu'nun 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza uyguladığı hatırlatılarak, "2026 yılının ilk 45 gününde ise başta gıda endüstrisi, inşaat ve tarım-hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 19 firmaya toplamda 2,9 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlamak ve tüketicilerimizin huzuru için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

