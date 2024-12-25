Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Uygulamalarına Yeni Ceza Düzenlemesi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Uygulamalarına Yeni Ceza Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı asgari ücreti üzerinden fahiş fiyat uygulayan satıcılara yönelik yeni ceza tutarlarının devreye gireceğini açıkladı. Bakanlık, asgari ücret artışının maliyetlere aktarılması konusunda işletmeleri uyardı.

25.12.2024 09:07
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TİCARET Bakanlığı, asgari ücretin artış oranı üzerinden fahiş fiyat uygulayanlara yeni ceza tutarları üzerinden yaptırım yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. Yüzde 30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22 bin 104 lira net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz. Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı Ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz" denildi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekiplerinin, sahada birlikte çalıştığı belirtilerek, "İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler. Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz. 2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Uygulamalarına Yeni Ceza Düzenlemesi - Son Dakika

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