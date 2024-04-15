Ticaret Bakanlığı Operasyonlarından 8 Milyar TL Değerinde Ticari Eşya ve Uyuşturucu Yakalandı

Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza birimlerince yapılan operasyonlar sonucunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 8 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden operasyonlara dair yapılan açıklamada, gümrük muhafaza birimlerince, 2024 yılı ilk çeyreğinde yürütülen operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 8 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin yakalandığı ifade edildi.
2024 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2600 artışla 800 milyon Türk Lirası değerinde değerli madenin yakalandığı belirtilen açıklamada, ayrıca yakalanan madenlerde en fazla artışın yüzde 2966 artış oranı ve 771 milyon 355 bin 366 TL ile altın, yüzde 3630 oran ve 18 milyon 927 bin 739 TL toplam değer ile pırlantada olduğu kaydedildi.
Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ise şüpheli görülen araç üzerinde yapılan aramalar sonucunda aracın doğal bölmelerine saklanmış halde 12 adet külçe altın ele geçirilirken, yakalanan külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu bilgisi paylaşıldı.
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