Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı

Ticaret Bakanlığı: Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır.

09.04.2024 09:07  Güncelleme: 09:08
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Ticaret Bakanlığı: Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İsrail, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı - Son Dakika

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