Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı

MediaTek Dimensity 9400, 30 milyar transistörle gelebilir

MediaTek, amiral gemisi seviyesindeki yeni yonga seti Dimensity 9400 için çalışmalara başladı. Yeni söylentilere göre, Dimensity 9400 150 mm2'lik bir kalıp kullanacak ve 30 milyardan fazla transistöre sahip olacak. Bu, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon çipi olabilir. Transistör sayısındaki artış, performans ve cihaz yeteneğinde önemli kazanımlar sağlayabilir. Ancak bu büyük kalıp, maliyetleri artırabilir ve akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Lansmanı bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan Dimensity 9400, Snapdragon 8 Gen 4'e göre daha performanslı olabilir.