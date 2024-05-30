Ticketmaster\'ın 560 milyon kullanıcısının verisi ele geçirildi iddiası

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Amerikan bilet satış ve dağıtım şirketi Ticketmaster'ın yaklaşık 560 milyon kullanıcısının verisinin ele geçirildiği öne sürüldü.

Avustralya'da yayın yapan CyberDaily internet sitesindeki habere göre, Ticketmaster "hacker"ların hedefi oldu.

Haberde, "ShinyHunters" adlı hacker grubunun Ticketmaster'ın yaklaşık 560 milyon kullanıcısının verisini ele geçirdiği iddia edildi.

Grubun, kullanıcılara ait "isim, adres, e-posta, telefon ve kredi kartı numarası" bilgilerinin de aralarında olduğu veriler için 500 bin dolar talep ettiği belirtildi.

ABC'ye konuşan Avustralya İçişleri Bakanlığından bir yetkili, olayın anlaşılması için Ticketmaster'la iletişim halinde olunduğunu söyledi.

Diğer yandan, Ticketmaster'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.