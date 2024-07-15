Tiflis Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Tiflis Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenledi. Törene, büyükelçilik yetkilileri, Türk kurumların temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı. Programda, 15 Temmuz hain darbe girişimi anlatıldı ve FETÖ'ye karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

15.07.2024 13:52
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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı vesilesiyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kartal, 8 yıl önce 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananları hatırlatarak "Sekiz yıl önce bugün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve devletimizin bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde bozguna uğratılmıştır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve halkının, FETÖ'ye karşı mücadele ederek dünyada eşi görülmemiş bir cesaretle büyük bir demokrasi zaferine imza attığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda zorlu cephede verdiği diğer haklı mücadelelerde olduğu gibi, kahramanlarının fedakarlıkları ve özverileri sayesinde bu darbe girişiminden daha da güçlenerek çıkmıştır."

Kartal, FETÖ'ye karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bu çerçevede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, büyükelçiliğimiz dahil, ülkemizin yurt dışındaki temsilciliklerinin en önemli gündem maddelerinden biridir. Bu yönde uzun soluklu mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa yurt dışında yaşayan FETÖ mensupları, dost kılığında aramıza girmeye, gündelik hayatımızın her alanında varlık göstermeye, her türlü ekonomik ve kültürel etkinliğimize sızmaya gayret göstermektedirler. FETÖ destekçileri, bu yolla kendilerini aklamaya, prestijlerini artırmaya ve hatta örgütün kirli emellerinde istifade edilmek üzere istihbarat toplamaya çalışmaktadırlar. Bu örgütün istihbaratçı bir akıl ile denediği her türlü hileye karşı her daim uyanık olmalıyız."

Kartal konuşmasında, 15 Temmuz şehitleriyle beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların aktarıldığı kısa filmin gösterildiği törende, şehitler için dua edildi.

Törende, FETÖ yapılanmasıyla ilgili sunum yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiflis Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Programı Düzenlendi - Son Dakika

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