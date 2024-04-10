Tiflis Cuma Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Tiflis Cuma Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı. Camiye akın eden Müslümanlar, çift mihraplı camide bayram namazını eda etti. Türkiye, Azerbaycan ve farklı etnik kökenlere sahip Müslümanlar, camiyi doldurarak bayram namazını kıldı. Caminin önündeki sokakta da namaz kılındı. Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve cami imamı vaaz verirken, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü de namazı kıldırdı.

10.04.2024 09:13  Güncelleme: 09:22
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden Müslümanlar, çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını eda etti.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile farklı etnik kökenlerden Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, bayram namazı için camiyi doldurdu.

Kalabalık nedeniyle caminin önündeki sokakta da bayram namazını kılındı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov vaaz verdi.

Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiflis Cuma Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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