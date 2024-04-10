Tiflis Cuma Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı

Mardin'de mezarlık ziyaretine giden ailenin otomobili yanarak kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Midyat ilçesinde, Şenköy Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine giden bir ailenin otomobili bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle otomobil söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnceleme başlatıldı.