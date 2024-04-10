Tiflis Cuma Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.
Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden Müslümanlar, çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını eda etti.
Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile farklı etnik kökenlerden Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, bayram namazı için camiyi doldurdu.
Kalabalık nedeniyle caminin önündeki sokakta da bayram namazını kılındı.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov vaaz verdi.
Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.
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Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra yapılan yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek emniyetle demirletildi.
Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı. Bayram namazının ardından cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okundu. Hutbede, bayram sabahına kavuşmanın sevinci yaşandığı ve Gazze'deki Müslümanların zorluklar içinde hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı. Hutbeden sonra cami cemaati salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı.
Çorum'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde cami ve mescitleri doldurdu. Bayram namazı öncesi ve sonrasında İslam alemi için dualar edilirken, namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Şenköy Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine giden bir ailenin otomobili bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle otomobil söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnceleme başlatıldı.
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