Tiflis'te Protestolar Şiddetli Devam Ediyor - Son Dakika
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Tiflis'te Protestolar Şiddetli Devam Ediyor

Gürcistan'ın Tiflis kentindeki gösterilerde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı.

03.12.2024 20:46
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilerde 298 kişinin gözaltına alındığı, 143 polisin ise olaylar sırasında yaralandığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, hükümetin, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı devam eden protestolarda gözaltına alınanlar ve yaralanan polisler hakkında bilgi verdi.

Tiflis'te parlamentonun önünde günlerdir devam eden gösterilere katılan bazı eylemcilerin polise yönelik şiddet uyguladığını kaydeden Darakhvelidze, olaylarda bugüne kadar 143 polisin yaralandığını aktardı.

Parlamento binası, polislere ve polis özel kuvvetlerine ait araçlara saldırılarda bulunması nedeniyle toplam 298 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Darakhvelidze, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Öte yandan, ülkedeki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, muhalefeti ve onları destekleyenleri bir kez daha istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

Gösteriler akşam da devam ediyor

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler başkent Tiflis başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde 6. gününde de devam etti.

Tiflis'te akşam saatlerinde yeniden parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, buradaki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani: gözaltına alınanlara şiddet uygulanıyor

Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani, dün yaptığı açıklamada, polisin son günlerde gözaltına alınan göstericilerin çoğuna şiddet uyguladığını açıklamıştı.

İoseliani, "156 kişiyi ziyaret ettik ve bunların 124'ü şiddete, insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ifade ediyor. Bu da neredeyse (gözaltına alınanların) yüzde 80'dir. Bu çok rahatsız edici bir sayı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, Tiflis'te devam eden protestolarda birkaç gazeteci de yaralandı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulamıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Gürcistan, Tiflis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiflis'te Protestolar Şiddetli Devam Ediyor - Son Dakika

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