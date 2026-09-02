Tiger Woods'un ehliyetine alkollü kaza nedeniyle 5 yıl el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiger Woods'un ehliyetine alkollü kaza nedeniyle 5 yıl el konuldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletindeki mahkeme, ünlü golfçü Tiger Woods'un alkollü araç kullanarak kazaya karıştığı gerekçesiyle ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğunu açıkladı. Woods ayrıca 1000 dolar para cezasına çarptırıldı ve kariyerine geçici olarak ara verdi.

NEW ABD'nin Florida eyaletindeki bir mahkeme, "birçok kez dünya golf şampiyonu olmuş" ünlü sporcu Tiger Woods'un ehliyetine, alkollü araç kullanarak kazaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 yıllığına el konulduğunu açıkladı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, 15 kez "major" turnuva şampiyonu olan Woods, mart ayında aracının takla atmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle ceza aldı.

Woods, Florida'da yaşadığı kazaya ilişkin mahkeme ile avukatlarının vardığı anlaşma sonucunda 5 yıl süreyle araç kullanmaktan men edildi ve 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Florida'daki Martin İlçe Adliyesinde görülen duruşmada kendini savunan Woods, hakkındaki "alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçlamasını daha hafif bir suçlama olan "dikkatsiz araç kullanma"ya çevirmeyi başarsa da ehliyetinin elinden alınmasına engel olamadı.

Haberlerde Woods'un ayrıca, uyuşturucu testi yaptırmayı reddetmesiyle ilgili ayrı bir suçlamayı da anlaşma yoluyla çözüme kavuşturduğu vurgulandı.

Woods, 27 Mart'ta geçirdiği kazanın ardından, tedavi görmek ve sağlığına odaklanmak amacıyla profesyonel golf kariyerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu.

ABD'li golfçü, Şubat 2021'de de Los Angeles bölgesinde yine kaza yapmış, arabası takla atan sporcunun sağ bacağında ve ayak bileğinde birden fazla ameliyat gerektiren ağır hasarlar oluşmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Tiger Woods, Florida, Ünlüler, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiger Woods'un ehliyetine alkollü kaza nedeniyle 5 yıl el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:41:51. #7.12#
SON DAKİKA: Tiger Woods'un ehliyetine alkollü kaza nedeniyle 5 yıl el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement