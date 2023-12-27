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TİHEK Başkanı: Gazze'deki eylemler insanlık vicdanı için umut verici - Son Dakika
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TİHEK Başkanı: Gazze'deki eylemler insanlık vicdanı için umut verici

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın birçok noktasında eylemler yapıldığını belirterek, bu eylemlerin insanlık vicdanı için umut verici olduğunu ancak siyasal elitlerin aynı duyarlılığı göstermediğini söyledi.

TİHEK Başkanı: Gazze\'deki eylemler insanlık vicdanı için umut verici
27.12.2023 - 15:41,  Güncelleme: 15:49
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın birçok noktasında eylemler yapıldığını belirterek, "Bunlar tabii ki insanlık vicdanının ayağa kalkması adına ümit verici şeyler. Ama siyasal elitler açısından baktığımız zaman tablonun böyle olmadığını görüyoruz." dedi.

TİHEK'te düzenlenen "İsrail Yönetiminin Cezai Sorumluluğu" panelinin açılışında konuşan Kılıç, kurum olarak başından beri Gazze'de yaşananları takip ettiklerini belirtti.

Hem insancıl hukuktan hem de uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan hak ihlallerine dikkat çekmek istedikleri söyleyen Kılıç, buna ilişkin hem bölgesel hem de küresel anlamda farkındalık yaratmak ve bu noktada tavır ortaya koymak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kılıç, 7 Ekim'den bugüne 20 binden fazla Filistinlinin katledildiğini, 55 bine yakın kişinin yaralandığını anlatarak, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre Gazze'de 2,2 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gazze'de 55 bin konutun yıkıldığının, 23 hastanenin hizmet dışı kaldığının bilgisini veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Dünya yurttaşlarının bu noktadaki duyarlılığının bütün coğrafyalarda ve kıtalarda yoğun şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Kitlesel eylemlerin, protestoların yapıldığını görüyoruz. Bunlar tabii ki insanlık vicdanının ayağa kalkması adına ümit verici şeyler. Ama siyasal elitler açısından baktığımız zaman tablonun böyle olmadığını görüyoruz."

Kaynak: AA
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Muharrem Kılıç, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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