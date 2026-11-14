TİHEK ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Haklarım Var Şenliği" İstanbul'da başladı - Son Dakika
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TİHEK ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Haklarım Var Şenliği" İstanbul'da başladı

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TİHEK ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Haklarım Var Şenliği" İstanbul\'da başladı
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Haklarım Var Şenliği" başladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Haklarım Var Şenliği" başladı.

"Çocuklar Haklarıyla Var" sloganıyla İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de Türk medeniyetinin insan hakları konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

İnsan hakları konusunda geçmişten bugüne uzanan güçlü bir devlet anlayışına da sahip olduklarını ifade eden Gül, uygulamalarda zaman zaman eksiklikler veya gözden kaçan hususlar bulunabileceğini ancak temel ilke ve değerlere bağlılık konusunda kararlı bir duruş sergilendiğini söyledi.

Gül, TİHEK'in bu anlayışı kurumsal düzeyde güçlendiren yapılardan biri olduğunu dile getirerek, kurumun çalışmalarının daha geniş kesimler tarafından tanınması ve kamuoyunda daha fazla yer bulması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında ailenin güçlendirilmesinin önem taşıdığına işaret eden Gül, ailenin güçlenmesinin toplumun her kesiminin hak ve sorumluluklarının gözetilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

"Çocuk hakları konusu Türk ve İslam medeniyetinde köklü bir geçmişe sahip"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da çocuk haklarının tarihsel ve kültürel köklerini anlatarak, çocukların geleceğin büyükleri olarak görülmesi ve haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, insan olmanın temel vasıflarından birinin her koşulda hakkı teslim etmek, kişinin öfkesini, nefsini, benliğini, makam ve mevkisini aşarak hakkaniyetli davranabilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Gençlere büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve hak gözetme konusunda tavsiyelerde bulunan Yılmaz, haksızlığa uğrayanların haklarının er ya da geç kendilerine ulaşacağını, bunun ilahi adalet önünde de karşılık bulacağını kaydetti.

Yılmaz, çocuk hakları konusunun Türk ve İslam medeniyetinde köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, Hazreti Ali'ye atfedilen "Çocuklarınıza çocuk muamelesi yapmayın, yarınların büyükleri muamelesi yapın." sözünü hatırlattı.

Çocukların anne ve babaları başta olmak üzere aile bireyleri üzerinde hakları bulunduğunu aktaran Yılmaz, ebeveynlerin çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemine değindi.

Yılmaz, özellikle anne ve babasını kaybeden çocukların miras haklarının korunmasına yönelik uygulamalara dikkati çekerek, bu çocuklara vasi tayin edildiğini, devletin de mirasın doğru kullanılıp kullanılmadığını denetlediğini aktardı.

"Kul hakkının bile Cenabıhak tarafından bağışlanma yetkisinin olmadığı bir anlayışa sahibiz"

TİHEK Başkanı Vasip Şahin ise insan hakları ve çocuk hakları kavramlarının Batı medeniyetinin gündemine daha sonraki yüzyıllarda girdiğini, Türk-İslam medeniyetinde ise insan hakları anlayışının köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlattı.

İnsan haklarının korunmasına ilişkin anlayışta hak sahibinin hakkının gözetilmesinin esas olduğunu belirten Şahin, "Öyle bir kavram ki kul hakkının bile Cenabıhak tarafından affedilme, bağışlanma yetkisinin olmadığı bir anlayışa sahibiz. Bir hak varsa o hak sahibinin üzerinde durur." ifadelerini kullandı.

Şahin, modern yönetim sistemleri ve uluslararası ilişkiler kapsamında Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara taraf olduğunu ve ilgili kurumlarda yer aldığını kaydederek, bu durumun insan hakları konusunda Türkiye açısından bir eksiklikten kaynaklanmadığını söyledi.

Türkiye'nin tarihsel açıdan insan hakları konusunda lekeli veya kirli bir geçmişinin bulunmadığını belirten Şahin, Türkiye'nin sahip olduğu birikim ve tecrübeyle uluslararası kurumlara katkı sunabileceğini ve onlara yol gösterebileceğini dile getirdi.

TİHEK'in hak arama kurumu olarak faaliyet gösterdiğini anlatan Şahin, kurumun özel bütçeli ve çalışmalarında özerk bir yapıya sahip olduğunu, herhangi bir kurum veya makamdan talimat almadan çalışmalarını yürütüp karar alabildiğini ifade etti.

Şahin, TİHEK'e çocuk haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvuruların da yapıldığını, bu başvuruların önemli bir bölümünün özel gereksinimli ve engelli çocuklara yönelik konularda yoğunlaştığını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİHEK'ten çocuk hakları farkındalığı konusunda işbirliği

Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİHEK arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek ortak çalışma ve faaliyetler yoluyla kamuoyunda insan hakları bilincini geliştirmek, ayrımcılığın önlenmesini desteklemek, kötü muameleyi engellemek ve çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Şenlik kapsamında, 4-18 yaş aralığındaki çocuklar, yaş gruplarına uygun oyunlara, etkileşimli okumalara ve atölyelere katılabilecek. Çocuklar, etkinliklerde eşitlikten dijital haklara, sağlıktan dinlenme hakkına kadar pek çok konuda haklarını keşfedecek ve iklim değişikliği üzerine görüşlerini paylaşabilecek.

Şenlikte, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği bir okuma atölyesi de yer alacak. Şenlik, oyunlu çocuk hakları etkinlikleri, etkileşimli okuma ve kolaj çalışmaları ile kültürel haklar ve iklim değişikliği atölyeleriyle 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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