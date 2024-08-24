TİHEK, otizmli çocuğu kreşe kabul etmeyen belediyeye ceza verdi - Son Dakika
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TİHEK, otizmli çocuğu kreşe kabul etmeyen belediyeye ceza verdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), otizmli çocuğu kreşe kabul etmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesine, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

24.08.2024 11:17
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), otizmli çocuğu kreşe kabul etmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesine, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, bir veli, otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan ikiz kız çocuklarından birini, Gazipaşa ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde faaliyet gösteren kreşe kaydettirmek istedi.

Görüştüğü personelden, özel çocuklarla ilgili sınırlama olabileceği, bunu müdürüyle görüşüp geri dönüş yapılacağı yanıtını alan veliye, bir müddet sonra olumsuz yanıt verildi.

Belediyenin internet sitesi üzerinden şikayette bulunan vatandaş, belediyeden, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen yönetmelikle, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyan çocukların kayıtlarının alınmayacağı, belediyeye bağlı hizmet veren Özel Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alabileceği" cevabını aldı.

Vatandaşın başvurusu üzerine inceleme başlatan TİHEK, belediyeden yazılı görüş istedi. Belediyenin yazılı görüşünde, yönetmelik nedeniyle kreşte kaynaştırma eğitimine yönelik altyapı ve personel kaynağının bulunmadığı, Özel Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet alabileceğinin başvurucuya bildirildiği belirtildi.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, belediyeye, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

"Yönetmelik, doğrudan ayrımcılık oluşturuyor"

Kararda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre, kişilerin engelliği nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, engelliliğe dayalı doğrudan ayrımcılık olarak kabul edildiği vurgulandı.

Belediyenin, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyan çocukların kreş ve gündüz bakımevlerine alınmayacağını düzenleyen yönetmeliğinin, doğrudan ayrımcılık oluşturduğu aktarılan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Muhatap kurumun doğrudan ayrımcılık oluşturan bir hükme dayanarak kaynaştırma eğitimine yönelik altyapı ve personel kaynağını bulundurmamasının ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmadığı, eğitim hakkının tüm unsurları ile gerçekleştirilebilmesi açısından engellilerin erken çocukluk döneminden itibaren kapsayıcı bir eğitim sistemi içerisinde eğitim almasının gerekli olduğu ve bu nedenle muhatap kurum tarafından 6701 sayılı Kanun çerçevesinde engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

Kaynak: AA

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