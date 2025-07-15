TİHEK'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TİHEK'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

15.07.2025 13:07
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "O karanlık gecede milletimizin ve tüm kurumlarımızın tek vücut halinde birlik, beraberlik ve kararlılık içinde gösterdiği bu büyük mücadele tarihimize altın...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "O karanlık gecede milletimizin ve tüm kurumlarımızın tek vücut halinde birlik, beraberlik ve kararlılık içinde gösterdiği bu büyük mücadele tarihimize altın harflerle kazınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TİHEK'in mesajında, milli iradenin vücut bulduğu demokratik hukuk devletlerinde, halkın iradesiyle seçilerek görev yapan meşru iktidarı ortadan kaldırmayı hedef alan her tür darbe girişiminin doğrudan milletin iradesine yapılmış, kabul edilemez saldırılar olduğu vurgulandı.

Terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, anayasal düzeni, demokrasiyi, hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri hedef aldığına dikkat çekilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli egemenliğini yok etmeyi amaçlayan bu hain kalkışma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin kararlı duruşu, cesareti ve demokrasiye olan sarsılmaz inancıyla bertaraf edilmiştir. Türk milleti, canı pahasına vatanına ve bayrağına sahip çıkmış; demokrasimizi, özgürlüğümüzü hedef alan bu saldırıya geçit vermemiştir ve milli iradeye tahakküm kurulamayacağını göstermiştir. O karanlık gecede milletimizin ve tüm kurumlarımızın tek vücut halinde birlik, beraberlik ve kararlılık içinde gösterdiği bu büyük mücadele tarihimize altın harflerle kazınmıştır.

Demokratik toplumların temel taşı olan insan hakları ve eşitlik ilkesi, ancak özgür iradenin hakim olduğu bir hukuk düzeninde yaşatılabilir. Bu tür girişimler, toplumun ortak iradesiyle kabul edilen Anayasa'yı çiğneyerek, hukukun üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlükleri hiçe saymaktadır. Milli iradeyi yok sayan ve temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bu hukuk dışı müdahaleler, demokrasiyi, toplumsal barışı ve milli birlik ve beraberliği tehdit etmektedir. Hiçbir gerekçe, milli iradeyi yok sayan ve halkın egemenliğine darbe vurmayı amaçlayan bu tür hain girişimleri meşrulaştıramaz."

TİHEK'in insan onurunu ve milli iradeyi esas alan bir toplum düzeni, insan hakları ve eşitlik ilkesi için azimle çalışmaya devam edeceği, demokrasiyi tehdit edecek her türlü girişimin karşısında duracağı vurgulanan mesajda, "Bu vesileyle 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi esnasında hayatını kaybeden şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİHEK'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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