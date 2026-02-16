TİHEK'ten İsrail'in Kararına Sert Tepki

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in Batı Şeria'daki arazi tesciline ilişkin kararının bölgede barış ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ciddi biçimde zedelediğini bildirdi.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım eylemleri ile insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve genel uluslararası hukuka aykırı fiillerinin hesabı henüz sorulmadan, kural tanımaz uygulamalarını sürdüren işgalci gücün, uluslararası topluma meydan okumaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Filistin halkını bir bütün olarak ortadan kaldırmaya yönelik özel niyetine işaret eden politika ve uygulamalarının, işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaştırılan yayılmacı adımlarla yeni bir boyut kazandığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda yerleşim faaliyetlerini genişletmek amacıyla Batı Şeria'daki Filistin topraklarının 'devlet mülkü' olarak kaydedilmesine yönelik alınan karar, uluslararası hukukun açık hükümlerine aykırılık teşkil etmekte, aynı zamanda bölgede barış ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ciddi biçimde zedelemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Uluslararası hukuk ihlallerinin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz"

Bu kararın, Filistin topraklarının hukuki statüsüne ilişkin başta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Uluslararası Adalet Divanı tarafından ortaya konulan hukuki çerçevenin tanınmadığını ve bu kararlara saygı gösterilmediğini açıkça ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden ağır insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. İsrail'in işgal ve ilhak girişimlerine karşı etkili ve kararlı bir uluslararası duruş sergilenmesi ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi amacıyla başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası toplumu somut ve etkili adımlar atmaya davet ediyoruz."