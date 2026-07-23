TİHEK, Üniversitelerde İnsan Hakları Eğitimi Genişliyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), "İnsan Hakları ve Eşitlik Kampüsü Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerinin insan hakları ve eşitlik alanındaki bilgi ve farkındalığını geliştirmek amacıyla yürüttüğü sertifika programını bu yıl genişleterek sürdürüyor.

TİHEK İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi Koordinatörü Saadet Sinoplu Karaca, AA muhabirine, dört yıldır yürütülen programda öğrencilerin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin bilinç kazanmalarını amaçladıklarını söyledi.

Programın tüm lisans öğrencilerine açık olduğunu aktaran Karaca, hukuk eğitimi almayan gençlerin de insan haklarının sosyal, psikolojik ve kurumsal boyutlarını öğrenebilmesinin önemine dikkati çekti.

"Programda teori ve uygulama bir arada"

Karaca, beş gün süren seminerlerde insan haklarına ilişkin temel kavramların yanı sıra ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, çocuk ve engelli hakları, işkence ve kötü muamele yasağı ile uluslararası insan hakları hukuku konularında eğitim verildiğini aktardı.

Eğitim sürecinin yalnızca ders anlatımıyla sınırlı tutulmadığını dile getiren Karaca, programın son gününde insan hakları ve ayrımcılık yasağına ilişkin atölyelerin düzenlendiğini, böylece öğrencilerin öğrendikleri bilgileri örnek olaylar ve uygulamalar üzerinden değerlendirme fırsatı bulduğunu anlattı.

Karaca, programın niteliğinin korunabilmesi amacıyla eğitimleri yüz yüze ve sınırlı kontenjanla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu program kapsamında 700 öğrenciye eğitim verdik. Bu yıl kontenjanımızı artırdık ve her hafta 70 öğrenciyi kabul ediyoruz. Yedi haftalık eğitim döneminin sonunda yaklaşık 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Daha önce programa katılan öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çizen Karaca, "Sertifika programına katılan öğrencilerimizin daha sonra yürüttükleri akademik ve mesleki çalışmalarda, burada edindikleri değer farkındalığını çalışmalarına yansıttıklarını görüyoruz. Gençlerle insan haklarını konuşmak, onların geri dönüşlerini almak ve farkındalık kazandıklarını görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Programın Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören Türk vatandaşı ve yabancı öğrencilere açık olduğunu ifade eden Karaca, duyuruların üniversitelere resmi yazıyla gönderildiğini ve TİHEK'in internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Başvuruların öğrenci belgesi, niyet mektubu ve kısa özgeçmiş üzerinden değerlendirildiğini anlatan Karaca, adayların insan hakları alanına ilgilerinin ve programdan elde edecekleri birikimi eğitim, kariyer ya da sosyal çalışmalarına aktarma isteklerinin dikkate alındığını kaydetti.

"İnsan hakları hayatın her alanında"

TİHEK İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Nilüfer Ulu, programı insan hakları alanında hem kapsamlı hem de derinlikli bir eğitim sunacak şekilde hazırladıklarını söyledi.

Eğitim içeriğinin temel hakların tanıtılmasının ötesine geçtiğini vurgulayan Ulu, "Çocuk haklarından nefret söylemine, ayrımcılık yasağından uluslararası insan hakları hukukuna kadar birçok başlığı ele alıyoruz. Ulusal önleme mekanizmasına ilişkin konularda da ayrıntılı eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatmagül Şak, programın zengin içeriği nedeniyle başvurduğunu söyleyerek, "İnsan hakları eğitiminin üniversite çağındaki gençlere, özellikle de hukuk öğrencilerine ulaşması bu bilincin oluşması açısından çok önemli. Çünkü insan hakları hayatımızın her alanında ve daima ihlal edilebilir konumda. Bu bilinci ne kadar artırırsak o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı disiplinlerden öğrencilere açık

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Leylanur Şahin ise insan haklarının hukukun temelini oluşturduğunu belirterek, geleceğin hukukçularının bu alanda kendilerini geliştirmesinin mesleki yeterlilik açısından önemli olduğunu söyledi.

Programın teorik bilgiyi uygulamayla bir araya getirildiğini vurgulayan Şahin, "İdari başvuru yollarını ve insan haklarının korunmasına ilişkin mekanizmaları öğreniyoruz. Hukuk fakültesinde daha çok teoride kalan konuları, sahadan ve uygulamadan bilgilerle görmemiz bizi geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Bozgöz ise insan hakları kültürünün inşasında psikolojik süreçlerin yanı sıra hukuki boyutun da önemli olduğunu düşündüğü için programa katıldığını anlattı.

Program sayesinde insan haklarının Türkiye'de ve dünyada nasıl kurumsallaştığını öğrenme fırsatı bulduğunu dile getiren Bozgöz, "İnsan hakları kavramının ülkemizdeki gelişimiyle dünyadaki yaklaşım arasındaki ilişkiyi inceleme imkanı elde ettik. İlerleyen dönemde hem ülkemizde hem de dünyada insan haklarının önemine dikkati çekebilmek için bu programa katıldım." şeklinde konuştu.