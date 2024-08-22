TİKA, Afrika'da gençlere ve üreticilere destek olmaya devam ediyor - Son Dakika
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TİKA, Afrika'da gençlere ve üreticilere destek olmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika ülkelerindeki gençlere ve üreticilere destek olmayı sürdürüyor. Gine'de briket atölyesi kurulması, tarım üreticilerine zirai ekipman dağıtılması ve Sierra Leone'daki balıkçılara ekipman desteği sağlanması gibi projelerle gençlerin eğitimi, istihdamı ve üreticilerin ekonomik geliri destekleniyor.

22.08.2024 17:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika ülkelerindeki gençlere ve üreticilere destek olmayı sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gine'nin en büyük ikinci şehri olan Nzerekore şehrinde TİKA tarafından briket atölyesi kuruldu.

Nzerekore Valiliğine ait arazide kurulan briket fabrikasında iki inşaat ustası denetiminde gençlere hem meslek öğretiliyor hem de ekonomik gelir elde etmelerine imkan sağlanıyor.

Atölye, Nzerekore Meslek Lisesi inşaat bölümündeki öğrenciler için de staj merkezi olarak kullanılıyor.

"İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" ile "Yoksulluğa Son" başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine uygun olarak faaliyete başlayan proje kapsamında, günde yaklaşık 1000 adet briket üretilmesinin yanı sıra aylık yaklaşık 13 ila 15 bin avroluk ekonomi oluşturuluyor.

Şehrin Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Peve Guılavogui, kurulan atölyenin çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını, özellikle gençlerin eğitimi ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, destekten dolayı duyduğu memnuniyete dile getirdi. Vali Yardımcısı, bölgeyi ziyaret ederek projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Tarım üreticilerine destek

Gine'nin 2040 Ulusal Kırsal Kalkınma Programı kapsamında kırsal bölgelerdeki tarıma elverişli arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması politikası çerçevesinde, TİKA ile Gine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğiyle ülkenin Faranah bölgesindeki çiftçilere zirai ekipmanlar dağıtıldı.

Nüfusunun yarıdan fazlasının tarımla uğraştığı Gine'de, geleneksel yöntemlerle yapılan tarımda ürün rekolteleri, mekanizasyonla yapılan tarıma göre önemli ölçüde düşüyor.

Yerel balıkçılara ekipman desteği

TİKA, Sierra Leone Gençlik İşleri Bakanlığı ile Sierra Leone Geleneksel Balıkçılar Birliği bünyesindeki balıkçılara ekipman dağıttı.

Sierra Leone hükümetinin kaçak avlanmanın önüne geçmek için gençlere yönelik başlattığı destek programlarına katkı sağlamak amacıyla, bakanlığa ait teknelerde ve kıyı balıkçılığında kullanılmak üzere çeşitli ekipmanlar temin edildi.

Yaklaşık 200 bin kişinin balıkçılıkla uğraştığı ülkede, genellikle geleneksel yöntemlerle balıkçılık faaliyetlerinde bulunuluyor. Tahsis edilen malzemelerle balıkçıların daha modern yöntemlerle avlanmalarına imkan sağlandı.

Ülkede 735 milyon dolarlık ekonomi oluşturan balıkçılık sektörü, ülkenin yurt içi gayrısafi hasılasının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Afrika'da gençlere ve üreticilere destek olmaya devam ediyor - Son Dakika

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