TİKA'nın Bakü'deki Satış Merkezi Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
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TİKA'nın Bakü'deki Satış Merkezi Kapasitesini Artırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın Bakü şehrinde tarım ürünleri ve köy mahsullerinin doğrudan halka sunulduğu Köyden Kente Satış Merkezi'nin alanını 180 metrekare genişleterek toplam 1140 metrekareye çıkardı. Merkez, küçük üreticilere pazara çıkış imkanı sağlamakta ve her yıl Ulusal Arıcılık ve Bal Fuarı düzenlenmektedir.

05.09.2024 17:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bakü'de kurduğu, tarım ürünleri ve köy mahsullerinin üreticiler tarafından doğrudan halka sunulduğu Köyden Kente Satış Merkezi'nin kapasitesini artırdı.

Azerbaycan Tarım Bakanlığının talebi üzerine TİKA'nın Tarımsal Tedarik ve Teçhizat AŞ işbirliğiyle 2020'de hayata geçirdiği proje kapsamında kurulan merkezin alanı 180 metrekare daha büyütülerek 1140 metrekareye çıkartıldı ve 60 ek satış noktası oluşturuldu.

Kapasitesi artırılan merkezin Azerbaycan Tarım Bakanlığına teslimi töreninde konuşan TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun geçim ve istihdam imkanlarına katkı sağlayıcı projeleri desteklediklerini söyledi.

Özçelik, merkezin küçük üreticilere kurumsal mekanizma dahilinde pazara çıkış imkanı sağladığını dile getirdi.

Bakü'nün işlek noktalarından Gençlik bölgesinde çadır konstrüksiyon altında kurulan satış merkezinde özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde yüzü aşkın çiftçi tarafından imal edilen tarım ve hayvancılık ürünleri kentli tüketicilere sunuluyor.

Merkezde ayrıca her yıl Ulusal Arıcılık ve Bal Fuarı düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'nın Bakü'deki Satış Merkezi Kapasitesini Artırdı - Son Dakika

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