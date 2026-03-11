TİKA Başkan Yardımcısı Aydın, Kırgızistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
TİKA Başkan Yardımcısı Aydın, Kırgızistan'da temaslarda bulundu

11.03.2026 15:32
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Buğra Aydın, Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Türkiye tarafından hayata geçirilen kalkınma ve işbirliği projelerini yerinde inceledi.

Kırgızistan'a düzenlediği iki günlük resmi ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile bir araya gelen Aydın, TİKA'nın bölgedeki faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında istişarelerde bulundu.

Aydın, Bişkek'teki temasları çerçevesinde gençlerin bilimsel gelişimine katkı sunan Kırgızistan Milli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Bilim Bişkek İnovasyon Merkezini ve yenilenebilir enerji alanında uzman yetiştirmeyi hedefleyen Yeşil Enerji Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Sağlık alanındaki en önemli yatırımlardan biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ne geçen Aydın, burada sunulan yüksek teknoloji tıbbi hizmetler ve modern dijital veri yönetim sistemi hakkında Hastane Başhekimi Op. Dr. Adlan Olsun'dan bilgi aldı.

Çuy bölgesinde Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Budenovka köyünü de ziyaret eden Aydın, burada TİKA tarafından donatılan Türkçe sınıfının açılış törenine katıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile bir araya gelerek akademik işbirliği projelerini değerlendiren Aydın, üniversite kampüsünde düzenlenen toplu iftar programına katıldı.

TİKA, Bişkek'te geniş katılımlı iftar verdi

Aydın ve beraberindeki heyet, ramazan ayı dolayısıyla Bişkek'teki İmam Serahsi Camii'nde TİKA tarafından düzenlenen iftar programına katılarak cami cemaatiyle aynı sofrada buluştu.

Ziyaretleri sırasında Aydın'a, Büyükelçi Ökem'in yanı sıra TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur da eşlik etti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Enerji, Güncel, Aydın, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
