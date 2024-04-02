TİKA Başkanı Serdar Kayalar, Irak Kültür Bakanı ile görüştü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Kayalar, Bağdat'ta Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el-Bedrani ile bir araya geldi.
Bakan Bedrani, Bağdat'taki bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede TİKA'nın Irak'ta önemli çalışmalar yaptığını ve iz bıraktığını söyledi.
"TİKA'ya olan güvenimiz onu öncelikli bir yerde tutuyor." diyen Bedrani, Kültür Bakanlığı ile Şii ve Sünni vakıfların TİKA ile ortak çalışmalara imza attığını kaydetti.
TİKA Başkanı Kayalar da, "Kadim ve güzel bir şehirdeyiz (Bağdat). İslam ve insan tarihi açısından da çok önemli topraklardayız. TİKA olarak Irak halkı için projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz. Irak, kültür bakımından zengin bir ülke ve bu da kültürel turizmi önemli hale getiriyor." dedi.
Irak'ın her yerinde yabancı turistlere hitap edecek kültürel mirasların bulunduğunu ifade eden Kayalar, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki haftalarda yapacağı ziyareti öncesi bir çalışma ziyareti de yapıyoruz. Bağdat ve dünya için iki önemli kültür mirası bulunuyor. Onlar da İmam Azam ve Abdulkadir Geylani. Buralardaki Külliyelerde de yaptığımız çalışmaları incelemek için geldik."
Kayalar, ziyareti kapsamında bir anaokulu proje açılışı ile İmam Azam ve Geylani Külliyelerinde yürütülen projelerde incelemelerde bulunacak.
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