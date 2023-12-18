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TİKA, Batı Şeria'da Üretken Kadın Eğitim Mutfağı Projesi'ni başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Üretken Kadın Eğitim Mutfağı Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında, kadın işletmecilere yönelik eğitimler verilecek ve bir eğitim merkezi kurulacak.

TİKA, Batı Şeria\'da Üretken Kadın Eğitim Mutfağı Projesi\'ni başlattı
18.12.2023 - 13:23,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Üretken Kadın Eğitim Mutfağı Projesi'ni başlattı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Güney El Halil Ticaret Odası işbirliğinde, geleneksel yiyecekler üreten kadın işletmecileri güçlendirmeye yönelik başlatılan proje kapsamında eğitim mutfağı ile salonu kuruldu.

Filistin'deki ilk Türk mutfağı eğitim merkezinde, kayıtlı iş kadınlarının yanı sıra kırsal bölgelerden ihtiyaç sahibi kadınlar ve gençlerden oluşan 50 kadına her yıl teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Güney El Halil Ticaret Odası Başkanı Eyüp Shihade El-Hawamde, Üretken Kadın Eğitim Mutfağı Projesi'nin açılış töreninde, TİKA'nın bölgede daha önce Kültür Sarayı ve pazar yeri projelerine verdiği destekten bahsederek, kadınların güçlendirilmesine yönelik proje için TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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