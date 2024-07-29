TİKA, Beyrut İtfaiyesinin kurumsal kapasitesini geliştirmek için spor salonları ve sosyal alan oluşturdu - Son Dakika
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TİKA, Beyrut İtfaiyesinin kurumsal kapasitesini geliştirmek için spor salonları ve sosyal alan oluşturdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beyrut İtfaiyesinin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla iki spor salonu ve sosyal alan oluşturdu. Proje kapsamında Beyrut İtfaiye Merkezi'nde itfaiyecilerin kondisyonunu artıracak spor salonları ve nöbetçi personelin zaman geçirebileceği bir ortak alan oluşturuldu. Açılış programına Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Tolga Budak, Beyrut İtfaiyesi Komutanı General Mahir el-Acuz ve Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye'ye yardım için gelen Beyrut itfaiyesinden 12 personel katıldı. Projenin açılışında konuşan Müsteşar Tolga Budak, Lübnan halkının zor zamanında yanlarında olduğu gibi Lübnan halkının da Türkiye'nin zor zamanında yanlarında olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. Beyrut İtfaiyesi Komutanı Acuz ise Türkiye ile işbirliği içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını ve TİKA'nın faaliyetinin iki ülke ilişkileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

29.07.2024 20:01
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Beyrut İtfaiyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine destek olmak için iki spor salonu ve sosyal alan oluşturuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut İtfaiyesinin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" açılış programına Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Tolga Budak, Beyrut İtfaiyesi Komutanı General Mahir el-Acuz, Beyrut Belediye Meclisi üyeleri Mugir Sincaba ve Adnan Umeyrat'ın yanı sıra 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye'ye gelerek arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Beyrut itfailyesinden 12 personelin katıldığı bildirildi.

TİKA'nın proje kapsamında yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde, TİKA'nın Beyrut İtfaiye Merkezinde "itfaiyecilerin ve destek personelinin kondisyon ve dayanıklılığını artıracak iki spor salonu ile nöbetçi personelin konforlu bir şekilde zaman geçireceği bir ortak alanın oluşturduğu" ifade edildi.

Projenin açılışında konuşan Müsteşar Tolga Budak'ın, "Lübnan halkının zor zamanında yanında olduğumuz gibi Lübnan halkı da zor zamanımızda bizim yanımızda olmuştur. Deprem felaketi için göstermiş olduğunuz bu hassasiyet ve dayanışma için teşekkürlerimi bu vesileyle bir kez daha ifade ederken, TİKA'nın gerçekleştirdiği bu projenin, ülkemizin Beyrut İtfaiyesine yönelik bir teşekkür ifadesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum." dediği aktarıldı.

Beyrut İtfaiyesi Komutanı Acuz'un ise Türkiye ile işbirliği içerisinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, TİKA'nın faaliyetinin "uzun zaman sonra Beyrut İtfaiye Merkezine yapılan ilk proje olduğunu" söyleyerek, projenin iki ülke ilişkileri için oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açarken, Beyrut İtfaiyesinden de 10 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere yardım için gelen Beyrut İtfaiyesinden 12 personel de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılarak birçok depremzedeyi kurtarmayı başarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Beyrut İtfaiyesinin kurumsal kapasitesini geliştirmek için spor salonları ve sosyal alan oluşturdu - Son Dakika

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