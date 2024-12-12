TİKA'dan Afganistan'a Kadınların İşgücüne Destek

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursuna malzeme yardımında bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Afganistan'daki kalkınma projelerine verilen desteğin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Sar-e Pol Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü işbirliği ile Sar-e Pol Kadın Girişimciler Ticaret ve Sanayi Odasına ayakkabı, sandalet ve çanta yapım kursları için malzeme desteğinde bulunulduğu ifade edildi.

Kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu modern üretim araçlarının ve ham maddelerin temin edildiği aktarılan açıklamada, bu sayede kadınların ekonomik hayata katılımının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, sağlık, eğitim, tarım, altyapı, acil yardım gibi alanlardaki faaliyetlere öncelik verdiklerini söyledi.

Taşdemir, yardımların devam edeceğini ifade etti.

Sar-e Pol Vilayeti Vali Yardımcısı Mevlevi Muhammed Nadir Hakcu da konuşmasında söz konusu destek nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.