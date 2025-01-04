TİKA'dan, Afganistan'da iki okula malzeme desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde iki okula malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, TİKA'nın Afganistan'daki kalkınma projelerine verdiği desteklerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde bulunan Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu için masa, sandalye, yazı tahtası, koltuk takımı, dolap, kitaplık, yangın söndürme tüpü ve temizlik seti gibi çok sayıda malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofiis Koordinatörü Mikail Taşdemir, söz konusu okulların 2007 yılında TİKA tarafından inşa edilerek eğitime kazandırıldığını kaydederek, malzeme yardımıyla bu okullarda eğitim alan yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim kalitesinin artırıldığını ifade etti.

Taşdemir, TİKA'nın başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki projelere olan desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Kunduz Vilayeti Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kari Salih Muhammed Nikmel de Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, böylesi projeler sayesinde genç nesillerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmasına büyük katkı sağlandığını belirtti.