TİKA'dan Azerbaycan'da Gastroturizm Akademisi

Güncel

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleriyle kurulan Turan Gastroturizm Akademisi'nin açılışı yapıldı.

TİKA ile Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmin Desteklenmesi Birliğinin işbirliğinde kurulan Turan Gastroturizm Akademisi'nin açılışını, TİKA Başkanı Serkan Kayalar gerçekleştirdi.

Kayalar, açılışta, TİKA olarak Azerbaycan'da farklı alanlarda birçok proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Azerbaycan'ın havası, suyu, kültürel zenginlikleri ve gastronomisiyle çok özel bir ülke olduğunu vurgulayan Kayalar, "Bu güzelliklerin turizm sektörü ile eşgüdümlü bir şekilde geleceğe taşınması ve kurumsallaşması adına Azerbaycan'a destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kayalar, açılışını gerçekleştirdikleri akademiden yetişecek gençlerin dünyaca ünlü şefler olacağına ve Azerbaycan'ın gastronomi kültürünün ve turizminin gelişmesine büyük katkılar sunacağına inandıklarını belirtti.

Turan Gastroturizm Akademisi'nde garsonluk, aşçılık, barista, kat görevlisi, ön büro müdürü, turizm acentesi, yazılım, İngilizce ve tur rehberliği gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimler verilecek.

TİKA, ABAD'a araç hibe etti

TİKA, Azerbaycan'da el sanatlarının yaşatılmasına ve ev ekonomilerinin desteklenmesine yönelik faaliyet gösteren Aile Ekonomisine Kolay Destek (ABAD) kamu tüzel kişiliğine van tipi hafif yük aracı hibe etti.

TİKA Başkanı Kayalar, Bakü'ye bağlı Nardaran kasabasındaki ABAD Seramik ve El Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen Kayalar'a ABAD Direktörü Rüfet Elçiyev bilgi verdi.

Kayalar, Elçiyev'e TİKA tarafından ABAD'a hibe edilen aracın anahtarını teslim etti.

Araç, ABAD tarafından hayata geçirilen, köylerde yumurta üreten ailelerin bir marka altında toplanarak ürünlerini başkent Bakü'de satışa sunulması için kullanılacak.

Kayalar, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli ile görüştü

TİKA Başkanı Kayalar, Azerbaycan temasları kapsamında Kültür Bakanı Adil Kerimli ile bir araya geldi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede TİKA'nın Azerbaycan'daki faaliyetleri, tarihi eserlerin restorasyonu, ortak arkeolojik araştırmalar, sinema ve görsel-işitsel sanatlar ile diğer alanlarda işbirliği olanakları müzakere edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.