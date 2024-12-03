TİKA'dan Bosna Hersek'te Duyu Algı Odası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA'dan Bosna Hersek'te Duyu Algı Odası

TİKA\'dan Bosna Hersek\'te Duyu Algı Odası

TİKA, Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrenciler için Duyu Algı Odası kurdu, eğitimde destek sağlıyor.

03.12.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrenciler için bir ilkokula "Duyu Algı Odası" kurulumu gerçekleştirdi.

TİKA, özel gereksinimli öğrencilerin dokunma, hareket, denge, görme, işitme, koklama ve tatma duyularını geliştirmek amacıyla başkent Saraybosna'daki Safvet Beg Basagic İlköğretim Okuluna Duyu Algı Odası kurdu.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Girgin, yaptığı açıklamada, kardeş iki ülke arasında hayata geçirilen projeden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek TİKA'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Muminovic de açılışı yapılan proje ile iki ülke arasındaki dostluğun daha da pekiştiğini vurguladı.

Bu öğrencilerin sosyal yaşama adapte olabilmesi için çaba gösterdiklerini aktaran Muminovic, şunları kaydetti:

"Zorluklarla yaşayan çocukların gerçek hayata dönebilmeleri için gösterdikleri çaba, diğer çocuklara da ilham oluyor. Saraybosna Kantonu'nda özel gereksinimli çocuklara eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için çalışmalar yaptık. Bu tarz duyu algı odaları kurulması için ekipmanlara ve yardımcılara ihtiyacımız var. TİKA'daki dostların yardımı buradaki eğitime çok büyük bir anlam kazandırdı ve biz bunun değerini bileceğiz."

TİKA Saraybosna Koordinatörü Işık, kullanılan materyallerin öğrencilerin motor becerilerini geliştirdiğini ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te eğitime yönelik çok fazla proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Işık, "Son iki yılda 20'den fazla eğitimle ilgili projeyi hayata geçirdik. Sadece özel gereksinimli öğrencilere değil, diğer öğrenciler için de farklı eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerin sosyal hayata daha kolay adapte olabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, program kapsamında Barış Manço'nun "Arkadaşım eşek" şarkısını Türkçe seslendirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'te Duyu Algı Odası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:57:00. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA'dan Bosna Hersek'te Duyu Algı Odası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.