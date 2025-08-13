TİKA'dan Gabon'a Dikiş Atölyesi Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'de kadın ve gençlere yönelik faaliyet gösteren bir dikiş atölyesine teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, desteğin kadın ve gençlerin mesleki eğitim imkanlarını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek amacıyla, Gabon Moda Festivali Derneğine (FEMOGA) bağlı atölyeye verildiği ifade edildi.

Dernek merkezinde düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve beraberindeki heyetle Gabon Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Nzatsi Moussavou'nun yanı sıra FEMOGA yetkilileri katıldı.

Büyükelçi İncesu, törende yaptığı konuşmada FEMOGA'nın, kadın ve gençlerin üretim kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalarının önemine işaret ederek TİKA ile işbirliğinin güçlenerek sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun, kadınların ve gençlerin ekonomik hayata aktif katılımının, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Atölyenin yalnızca mesleki beceri kazandırmakla kalmayacağını ifade eden Nurdun, yerel üretimi ve kültürel kimliği de destekleyeceğini vurguladı.

Açıklamada, Dünya Bankasının 2024 kalkınma göstergelerine göre, Gabon'da kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35,7, gençlerin istihdam oranının ise yüzde 31,4 seviyesinde olduğu bildirildi.

Bu oranların, Sahra Altı Afrika ortalamalarının altında kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı raporlarının, ülkedeki kadın ve gençlerin büyük bölümünün düşük vasıflı, kayıt dışı ve güvencesiz işlerde çalıştığını ya da ekonomik bağımlılık içinde bulunduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

FEMOGA tarafından yürütülecek proje kapsamında, 100 kişiye dikiş, nakış ve tekstil alanlarında uygulamalı eğitim verilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, TİKA'nın sağladığı ekipman desteğiyle atölyede nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı oluşturulacağı ifade edildi.