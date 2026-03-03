TİKA'dan Konjic'te Büyük İftar Organizasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Konjic'te Büyük İftar Organizasyonu

03.03.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Bosna Hersek'in Konjic şehrinde 1500 kişilik iftar düzenledi, selzedelere destek verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Bosna Hersek'in Konjic şehrinde 1500 kişilik iftar organizasyonu düzenlendi.

Konjic'teki programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, tarihi Konjic Köprüsü yanında iftar için yapılan top atışı anına da tanıklık etti.

İftar öncesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve heyettekiler, 4 Ekim 2024'te sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

TİKA'nın yenilenmesine destek verdiği evleri ziyaret eden heyet, buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Bilal Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024'te bölgede sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Selde, birçok insanın hayatını kaybettiğini, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bazı selzedelerin evlerinin yenilenmesine destek verdiğini aktaran Bilal Erdoğan, "Biz de dört aileyi ziyaret ettik. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyarete gelmiştik, gelmişken burada TİKA'mızın faaliyetlerine katılmış olduk. Selzedeler içinde Müslüman da Hristiyan da var, yardımlar ulaştırılırken, evler yapılırken ayrım gözetmeksizin yapılmış, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

TİKA Başkanı Eren ise Konjic'in gönül coğrafyalarının nadide bir parçası olduğunu ve tarihi köprünün 2009'da TİKA tarafından restore edildiğini aktardı.

Eren, 2024'te meydana gelen sel felaketinde TİKA, AFAD ve Türk Kızılay'ın hemen sahaya gittiğini belirterek, "Burada 200'e yakın ev tahrip oldu. 20'si tamamen yıkıldı. Yeni inşa edilen evlerin buradaki İslam Birliği ve Merhamet Derneği ile beraber iç tefrişatını, donanımını, beyaz eşyasını, koltuklarını TİKA olarak almak suretiyle buradaki selzedelere destek olduk. Hem Boşnak kardeşlerimiz var hem de Hırvat vatandaşlar var hepsine destek olma gayretini gösterdik." dedi.

Konjic'te TİKA olarak birçok proje gerçekleştirdiklerini kaydeden Eren, "TİKA olarak Bosna Hersek'te 1995'te ofisimizi açtığımızdan bugüne kadar 1200'den fazla projeyi hayata geçirdik ve hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Burada tüm etnisitelere projeleri ulaştırıyoruz ama Boşnak kardeşlerimizi de ayrıca önemsediğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Türk ve Boşnak çocuklarla Konjic Köprüsü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TİKA'nın "Gönül Soframız Bereketli Olsun" programları kapsamında yapılan iftar organizasyonuna, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu, Bosna Hersekli yetkililer, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Konjic'te Büyük İftar Organizasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:37:39. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA'dan Konjic'te Büyük İftar Organizasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.