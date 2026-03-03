TİKA'dan Konjic'te Büyük İftar Organizasyonu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Bosna Hersek'in Konjic şehrinde 1500 kişilik iftar organizasyonu düzenlendi.

Konjic'teki programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, tarihi Konjic Köprüsü yanında iftar için yapılan top atışı anına da tanıklık etti.

İftar öncesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve heyettekiler, 4 Ekim 2024'te sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

TİKA'nın yenilenmesine destek verdiği evleri ziyaret eden heyet, buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Bilal Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024'te bölgede sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Selde, birçok insanın hayatını kaybettiğini, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bazı selzedelerin evlerinin yenilenmesine destek verdiğini aktaran Bilal Erdoğan, "Biz de dört aileyi ziyaret ettik. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyarete gelmiştik, gelmişken burada TİKA'mızın faaliyetlerine katılmış olduk. Selzedeler içinde Müslüman da Hristiyan da var, yardımlar ulaştırılırken, evler yapılırken ayrım gözetmeksizin yapılmış, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

TİKA Başkanı Eren ise Konjic'in gönül coğrafyalarının nadide bir parçası olduğunu ve tarihi köprünün 2009'da TİKA tarafından restore edildiğini aktardı.

Eren, 2024'te meydana gelen sel felaketinde TİKA, AFAD ve Türk Kızılay'ın hemen sahaya gittiğini belirterek, "Burada 200'e yakın ev tahrip oldu. 20'si tamamen yıkıldı. Yeni inşa edilen evlerin buradaki İslam Birliği ve Merhamet Derneği ile beraber iç tefrişatını, donanımını, beyaz eşyasını, koltuklarını TİKA olarak almak suretiyle buradaki selzedelere destek olduk. Hem Boşnak kardeşlerimiz var hem de Hırvat vatandaşlar var hepsine destek olma gayretini gösterdik." dedi.

Konjic'te TİKA olarak birçok proje gerçekleştirdiklerini kaydeden Eren, "TİKA olarak Bosna Hersek'te 1995'te ofisimizi açtığımızdan bugüne kadar 1200'den fazla projeyi hayata geçirdik ve hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Burada tüm etnisitelere projeleri ulaştırıyoruz ama Boşnak kardeşlerimizi de ayrıca önemsediğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Türk ve Boşnak çocuklarla Konjic Köprüsü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TİKA'nın "Gönül Soframız Bereketli Olsun" programları kapsamında yapılan iftar organizasyonuna, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu, Bosna Hersekli yetkililer, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.