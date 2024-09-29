TİKA'dan Musul'da Dikiş Atölyesi - Son Dakika
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TİKA'dan Musul'da Dikiş Atölyesi

TİKA\'dan Musul\'da Dikiş Atölyesi

TİKA, Musul'da ev hanımlarına destek amacıyla dikiş atölyesi açtı, çeşitli makineler hibe etti.

29.09.2024 23:48
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Irak'ın Musul kentinde gerçekleştirdiği dikiş atölyesi projesinin açılışını yaptı.

Musul Valiliği Kadın ve Gençlik Merkezinde yapılan açılışa, Musul kentini ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, TİKA Bağdat Koordinatörü Oğuzhan Dinler ve Musullu yerel yetkililer katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Dinler, TİKA olarak her zaman Irak'ın kalkınma projelerine destek vermek istediklerini söyledi.

Musul'da özellikle ev hanımlarına destek amaçlı bir dikiş atölyesi projesi gerçekleştirdiklerini ve açılışı yaptıklarını belirten Dinler, şöyle devam etti:

"Buraya 12 adet sanayi tipi dikiş makinası, overlok makinası, düğme dikme makinası, kumaş ve dikiş malzemeleri hibe ettik. Bu atölye projesiyle buradaki ev hanımı bayanların meslek edinmesini amaçlıyoruz."

TİKA olarak Irak'ta bir çok alanda projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dinler, açılışını yaptıkları son proje sayesinde ev hanımlarına kendi ayakları üzerinde durma imkanı verdiklerini aktardı.

Büyükelçi İnan da Türkiye ve Irak ilişkilerinin olumlu anlamda gelişme gösterdiği bir dönemin yaşandığını belirtti.

Musul'un coğrafi, sosyolojik ve kültürel olarak Türkiye'ye yakın bir şehir olduğunu söyleyen İnan, iki ülke Irak arasındaki yakınlığın Musul'a da yansımasını istediklerini kaydetti.

Bir tek Musul ile değil tüm Irak'la ilişkilerin gelişmesini istediklerini bildiren İnan, "İki ülke arasındaki kalkınma yolu, su anlaşmasının uygulanması ve güvenlik konusundaki temasların yoğunlaşması gibi çok çeşitli unsurlar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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