TİKA'dan Pakistan'a Modern Sera

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın tarım alanındaki en eski ve köklü eğitim kurumu Sindh Tarım Üniversitesi için Tandojam bölgesinde modern teknoloji ile donatılmış ve güneş enerji sistemiyle desteklenen sera kurdu.

Elektronik sistemle çalışan, eğitim ve kontrol amaçlı kurulan seranın üniversitenin akademik çalışmalarının dışında kamusal tarım faaliyetleri için de faydalı olacağı kaydedildi.

TİKA İslamabad Ofisinden yapılan açıklamada, seranın açılış törenine TİKA yetkililerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı aktarıldı.

TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan konuşmasında, kuruluşun dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Pakistan'da da önemli tarım projelerine imza attığını belirtti.

Yaşacan, Pakistan'ın tarım alanındaki en eski ve köklü kurumu olan Sindh Tarım Üniversitesine böyle modern bir serayı kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

" Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Fateh Marri ise TİKA ile 2022'de başlayan işbirliğinin bu modern sera projesiyle devam etmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübelerini bizzat gözlemleme fırsatı bulduklarını belirten Marri, bu birikimden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Marri, söz konusu destek nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Törenin ardından, TİKA ve üniversite yetkilileri, proje alanına geçerek birlikte seranın açılışını gerçekleştirdi.

TİKA ve Sindh Tarım Üniversitesi işbirliğiyle daha önce de çeşitli projeler yürütülmüştü.

Bu kapsamda, 2022'de Pakistan'da yaşanan selden etkilenen çiftçilere buğday tohumu, 2023'te de Karaçi'de yaşayan bir grup kadına evde tarım setleri dağıtılmıştı.