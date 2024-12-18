TİKA'dan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'ne Yenileme Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'ne Yenileme Desteği

TİKA\'dan Pakistan Ulusal Basın Kulübü\'ne Yenileme Desteği

TİKA, Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün konferans salonunu yenileyerek hizmete açtı.

18.12.2024 19:18
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), binlerce üyesi bulunan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün konferans salonunu yenileyerek yeniden hizmete açtı.

Başkent İslamabad'da, Pakistan Ulusal Basın Kulübü ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı ve Pakistan Ulusal Basın Kulübü yetkilileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Proje kapsamında Pakistan Ulusal Basın Kulübünün yaklaşık 150 kişilik konferans salonunun duvarları yeniden sıvandı ve boyandı. Ayrıca, koltuk, kürsü, klima, perde, ses sistemi, projeksiyon cihazları gibi teçhizat ve ekipmanlar da TİKA tarafından temin edildi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu, konuşmasında, TİKA'nın dünya çapında kalkınma projelerine verdiği desteği anlattı.

Türkiye ve Pakistan arasında özel bir kardeşlik bağı bulunduğunu vurgulayan Neziroğlu, deprem ve sel başta olmak üzere Pakistan'ın ihtiyaç duyduğu her an Türkiye'nin yardıma ilk koşan ülke olduğunu söyledi.

TİKA Daire Başkanı Yaşacan da TİKA'nın Pakistan'da gerçekleştirdiği projelerin, Türkiye ve Pakistan ilişkilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün, Pakistan basını açısından çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Yaşacan, "Bu salon iki halk arasında artan işbirliği ve kardeşlik ile basın özgürlüğü ve medya çalışanlarının güçlendirilmesine yönelik ortak taahhütlerimizin sembolüdür." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'ne Yenileme Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'ne Yenileme Desteği - Son Dakika
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