TİKA, Etiyopya'da 19 yılda 200'e yakın proje gerçekleştirdi - Son Dakika
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TİKA, Etiyopya'da 19 yılda 200'e yakın proje gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları, Türkiye ile Etiyopya arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yaparak, 19 yılda Etiyopya'da eğitimden sağlığa, üretimden idari ve sivil altyapının geliştirilmesine kadar 200'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. TİKA'nın Etiyopya'daki ilk ofisi olan Addis Ababa koordinatörlüğünün, üretim ve istihdam alanında arıcılık ve balıkçılık gibi projelerin yanı sıra dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalara da devam ettiği ifade edildi.

15.06.2024 11:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları, "19 yılda Etiyopya'da eğitimden sağlığa, üretimden idari ve sivil altyapının geliştirilmesine kadar 200'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Resuloğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Etiyopya'nın tarihten gelen güçlü bir ilişkisi bulunduğunu, bu kapsamda 2005'te Etiyopya'da kurulan koordinatörlüğün TİKA'nın Afrika'daki ilk ofisi olarak faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Etiyopya'nın birçok bölgesinde hayata geçirdikleri çok sayıda proje bulunduğunu ifade eden Resuloğulları, şunları kaydetti:

"19 yılda Etiyopya'da eğitimden sağlığa, üretimden idari ve sivil altyapının geliştirilmesine kadar 200'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2024 yılı içerisinde de elimizde uyguladığımız ve planlamakta olduğumuz projelerimiz mevcut. Bunlardan en önemlileri öncelikle üretim ve istihdam alanında Awassa bölgesinde arıcılığın geliştirilmesine yönelik projeler. Yine Awassa'da balıkçılığın geliştirilmesine ilişkin bir projemiz yer almaktadır. Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik projelerimize de devam ediyoruz. Özellikle görme engellilere bir kütüphane oluşturulmasıyla ilgili ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olanların sandalye ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Etiyopya'nın tarihi şehirlerinden Harar'da özellikle okul ekipmanlarının sağlanması için çözüm atölyesi projelerinin sürdürüldüğünü dile getiren Resuloğulları, bu kapsamda okulların ihtiyacı olan masa ve sıra benzeri ekipmanların bir atölyede üretilerek sürdürülebilir şekilde karşılanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Etiyopya'da 19 yılda 200'e yakın proje gerçekleştirdi - Son Dakika

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