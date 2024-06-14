TİKA, Gambiya'daki Uluslararası Havaalanı Polis Birimini Yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Gambiya'daki Uluslararası Havaalanı Polis Birimini Yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'nın başkenti Banjul'da bulunan uluslararası havaalanındaki polis birimini yeniledi. Birimin fiziki yapısı yenilenerek memurların daha iyi şartlarda çalışma ve dinlenme imkanı sağlandı. TİKA tarafından gerçekleştirilen proje, Gambiya Polis Gücü'ne Türkiye tarafından verilen desteğin bir örneği olarak değerlendirildi.

14.06.2024 15:25
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın başkenti Banjul'da bulunan uluslararası havaalanındaki polis birimini yeniledi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Gambiya'nın kritik kapılarından birinde birincil savunma hattı olarak görevli Banjul Uluslararası Havaalanı Polis Biriminin fiziki yapısı yenilendi.

Bu kapsamda, birimin binası havaalanı arazisinde bulunmakta olup uzun ve zorlu vardiyalar halinde çalışan memurların dinlenebilecekleri oturma alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Havaalanında güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayan 50 polis memurundan oluşan birimin yeni binası törenle hizmete sunuldu.

Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Polis Teşkilatı Başkanı Seedy M. Touray, Banjul Uluslararası Havaalanı Polis Birimi Müdürü Ousman Mboge, TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar, polis memurları ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Oba, törendeki konuşmasında, Türkiye ve Gambiya'nın her düzeyde mükemmel ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Oba, TİKA tarafından açılışı gerçekleştirilen projenin Gambiya Polis Gücü'ne Türkiye tarafından verilen desteğe güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Gambiya Polis Teşkilatı Başkanı Touray, düzenleme ve iyileştirmeler sayesinde polis memurlarına daha iyi şartlarda çalışma ve dinlenme imkanı sunulduğunu dile getirerek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Banjul Koordinatörü Bayar ise polis biriminin, TİKA tarafından gerçekleştirilen bu projeyle operasyonel verimliliğinin ve memur motivasyonunun artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Gambiya'daki Uluslararası Havaalanı Polis Birimini Yeniledi - Son Dakika

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