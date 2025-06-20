TİKA, Gürcistan'da Eğitim ve Sağlık Projeleri Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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TİKA, Gürcistan'da Eğitim ve Sağlık Projeleri Gerçekleştiriyor

20.06.2025 19:22
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TİKA, Gürcistan'da mesleki eğitim, STEM sınıfı ve mobil sağlık hizmeti projeleri başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), stratejik ortaklık ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde farlı sektörlerde Gürcistan ile işbirliğini artırmayı sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Gürcistan'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla destek verdiği bir projeyi daha tamamladı.

Gürcistan'ın İmereti bölgesinde yer alan SPEKTRİ Devlet Meslek Okulu Sachkhere Şubesi bünyesinde inşa edilen Ahşap İşleme ve Kaynakçılık Atölyeleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Okul Müdürü Mate Takidze ev sahipliği yaparken TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Dairesi Başkanı Tamar Kvinikadze, TİKA yetkilileri, eğitimciler ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Yorulmaz, projenin yalnızca fiziki altyapıdan ibaret olmadığını aktardı.

"SPEKTRİ Sachkhere Şubesi'nde açtığımız bu atölyeler, gençlerin sadece teknik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacaktır." diyen Yorulmaz, bu projenin yerel kalkınmayı desteklemekle kalmadığını aynı zamanda Gürcistan- Türkiye dostluğunun sahadaki güçlü yansımalarından biri olduğunu dile getirdi.

Yorulmaz, TİKA olarak amaçlarının insan odaklı, sürdürülebilir ve kalıcı katkılar sunma, hayata geçen bu projenin de bunun güzel bir örneği olduğunu aktardı.

Proje kapsamında SPEKTRİ Sachkhere Şubesi'ne iki ayrı, tam donanımlı meslek atölyesi kazandırıldı.

Gürcistan'ın ikinci büyük şehri Kutaisi'de yer alan Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Bölümü, TİKA'nın katkılarıyla modern bir eğitim ortamına kavuşturuldu.

Yenileme projesi kapsamında, bölümde yer alan dersliklerin ve öğretmenler odasının tadilatı gerçekleştirildi, eğitim mobilyaları yenilendi ve bölüme akıllı tahta, bilgisayar gibi modern eğitim teknolojileri kazandırıldı. Bu sayede öğrencilerin modern bir ortamda eğitim görmeleri, öğretim üyelerinin de verimli ve teknolojik altyapıya sahip alanlarda çalışmaları sağlandı.

Projenin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen açılış törenine, Yorulmaz, Rektör Yardımcıları Dr. Ekaterine Gaçeçiladze, Meki Gachechiladze ve Sergo Svanadze, projenin ev sahibi Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Giga Kamuşadze, Türkoloji öğretim üyeleri, Türkoloji öğrencileri ve üniversite mensupları katıldı.

Yorulmaz, Türkoloji Bölümünün yalnızca akademik bir alan değil, iki ülke arasında köprü kuran bir değer olduğunu söyledi.

Üniversite Rektör Yardımcısı Dr. Ekaterine Gaçeçiladze de törende yaptığı konuşmada, Türkoloji Bölümünün fiziki altyapısının modernize edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

"Bölümümüz hem kültürel hem akademik açıdan son derece stratejik bir misyona sahiptir. TİKA'nın desteğiyle gerçekleşen bu yenileme sayesinde öğrencilerimiz çok daha modern şartlarda eğitim görecek, hocalarımız da daha donanımlı bir çalışma ortamına kavuşacaktır." diyen Gaçeçiladze, Türkoloji Bölümüne sağlanan bu katkıdan dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Tiflis 169. Kamu Okulu'nda STEM Sınıfı Kuruldu

TİKA, Tiflis 169. Kamu Okulu'nda modern bir Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) sınıfı kurulmasına destek verdi. Bu sınıf, teknolojik imkanlara erişimi olmayan öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Sınıfın açılış törenine, Yorulmaz, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Tamar Makharaşvili, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yeni oluşturulan STEM sınıfı, çağın gerektirdiği dijital okuryazarlık, yaratıcılık, analitik düşünme ve takım çalışması gibi becerileri geliştirmeye yönelik olarak tasarlandı. Kodlama, robotik, mühendislik ve problem çözme gibi disiplinlerde eğitim sunacak bu sınıf, öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel yarışmalara hazırlanmasına da katkı sağlayacak.

TİKA, Gürcistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan gaziler ve ailelerine yönelik sağlık hizmetlerini desteklemek amacıyla modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir mobil klinik aracını Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Tören, Gazi İşleri Müdürü Tümgeneral Koba Kobaladze'nin ev sahipliğinde, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Büyükelçi Orbay ve Gürcistan Sağlık Bakanı Mihail Sarjveladze'nin katılımıyla gerçekleşti.

Klinik; portatif ultrason, EKG, biyomikroskop, tansiyon aletleri ve acil müdahale çantalarıyla donatıldı. Jeneratör desteğiyle elektrikten bağımsız çalışabilen araç, 70 bin gazi ve aile bireyine doğrudan hizmet sunacak.

Yorulmaz, projenin Türkiye-Gürcistan dostluğunun sahadaki güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kobaladze, TİKA'ya teşekkür ederek projenin "kırsalda yaşayan gaziler ve aileleri için büyük bir adım" olduğunu belirtti.

TİKA, Gürcistan'daki engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

2002'de engelli çocukların ebeveynleri tarafından kurulan Ebeveynler Köprüsü Derneği, TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen Müzik Terapi Odası sayesinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon sürecine güçlü katkılar sunmaya devam ediyor.

Yorulmaz, Gürcistan ziyareti kapsamında geçen yıl TİKA tarafından desteklenen bu özel terapi alanını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çocuklar mini bir konser vererek hem müzikteki gelişimlerini hem de duygusal kazanımlarını sergiledi.

Çocukların müzikle kurduğu bağa ve yaşadıkları gelişime doğrudan tanıklık eden Yorulmaz, onların resim yapmaya olan ilgisine istinaden terapötik sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere çeşitli resim malzemeleri hediye etti.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Engelliler, Gürcistan, Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Gürcistan'da Eğitim ve Sağlık Projeleri Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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